Pedrito Sola lanza fuerte crítica al racismo: "si no eres tipo europeo no tienes futuro en la televisión en México"

CIUDAD DE MÉXICO.-El popular conductor de Ventaneando Pedro Sola lanzó una fuerte crítica al racismo que hay en el mundo del espectáculo en México.

Según Sola, si no eres tipo europeo no tienes futuro en la televisión, en las novelas, en el País.

"En la televisión si no eres rubio, si no eres delgadito y eres de ojo azul -salvo excepción, como Yalitza Aparicio- si la gente que no es de un grupo étnico tipo europeo, no tiene cabida en la televisión", comentó.

Indicó que eso es diferente en el teatro que ahí sí es más aceptable que trabaje cualquier tipo de raza.

"Creo que ahí importa más el talento, no importa si es chaparro, gordo o viejo, ahí hay un personaje para todo", afirmó.

Agregó:

"Este racismo exacerbado que existe -y creo que todos lo hemos sentido...este racismo, clasismo-. Ahora en la pandemia muchas empleadas domésticas fueron despedidas y no les pagaron sus patrones. Incluso hay casas donde las alacenas las tienen con candados y no les permiten comer lo mismo que sus jefes".

"¡Pero son seres humanos que están sufriendo mucho, mucho más que otros!", dice.

Por último afirma que el racismo es algo terrible y que nunca se va a erradicar.