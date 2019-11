Pedrito Sola desea recuperarse y desea ''durar muchos años más''

CIUDAD DE MÉXICO.- Pedrito Sola dejó preocupados a sus seguidores luego de que publicara un mensaje en Twitter sobre su estado de salud, ahora se ha subido un video y una imagen en la que se puede ver al conductor realizándose un chequeo médico tras confirmarse que se encuentra enfermo.

Sola detalla en el video que acudió al hospital debido a que tenía la presión alta. Por lo que, le conectaron un aparato que durante 24 horas va a monitorear su presión, después de ese tiempo regresará con el médico para que se lo retiren y le den un diagnóstico.

"Esperemos que todo salga bien, para que yo dure muchos años más", señala.

Miren @pedrosola atendiéndose... mándenle muchos saludos para que se recupere pronto. Te queremos Pedrito, te queremos pic.twitter.com/5TjAGw3rTo — Ventaneando (@VentaneandoUno) November 4, 2019

Como era de esperarse, tanto amigos como colegas expresaron sus buenos deseos y su pronta recuperación.

En el mensaje que habría alertado a todos se podía leer: "Hay días como hoy que siento ganas de salir corriendo sin rumbo y no volver. Será que no me siento muy bien".

Los fanáticos comenzaron a cuestionar si se encontraba bien, por lo que Pati Chapoy se vio en la necesidad de contestar vía Twitter que no había ido al programa porque estaba "atendiendo su salud... Tiene la presión alta’’.

Ahora sólo resta esperar a que el conductor mejor y se recupere para que sus seguidores disfruten de su buen humor tanto en el programa como en redes sociales.