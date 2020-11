Pedrito Sola aparece en “Sale el Sol”, ¿Se irá de “Ventaneando”?

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que venía anunciándose desde hace algunos días, finalmente se volvió realidad.

Pedrito Sola fue el invitado especial del programa “Sale el Sol” en la emisión de este día, para charlar un poco sobre lo que ha sido su carrera a lo largo de estos años.

Su participación no fue presencial, sino virtual, a través de un enlace en vivo donde el famoso charló con los conductores del matutino de Imagen Televisión, sobre cuál es su secreto para mantener el cariño del público por tantos años.

¿Cómo llegó a la televisión @pedrosola? ¿Cuál es su secreto para caer bien y siempre tener una sonrisa en el rostro? El conductor cuenta anécdotas, habla del amor y recuerda el resbalón que lo hizo viral por una mención de mayonesa. ��https://t.co/UnzGjSFUyg — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 18, 2020

“No hay ingrediente secreto, yo soy como soy, así como me ven, de toda la vida. Ahora, tengo a mi público en la televisión, pero también tengo en mis trabajos, en mi escuela, y yo invito mucho a esta personalidad, ¿y saben por qué? Porque soy muy feliz”, reflexionó Pedrito.

“Trato y veo la vida como debe ser. No me enredo en problemas, angustias, no me meto en política, no discuto de religión. Como me ven, así soy”, continuó.

Recordó también su llegada a Azteca hace 25 años con “Ventaneando” y otros proyectos en los que ha participado en su trayectoria, como su etapa de DJ.

“Me invitó Daniel Bisogno (…) Yo en la vida voy a las discotecas y por lo estridente de la música (…) ¿Pero sabe cómo me convencieron? A billetazos”, bromeó Pedrito.

“A partir de esa ocasión, de diferentes partes del País me invitaron, pero ya no me acepté porque no es lo mío, sobre todo porque el DJ va y toca en las discotecas en la noche en la madrugada, y yo a las 10 de la noche ya estoy encamado y a punto de dormirme”, explicó.

Y respondió una divertida dinámica de preguntas y respuestas, como que su persona favorita en el mundo es Pati Chapoy y que si pudiera tener superpoderes, tendría los de “Carrie”, la protagonista de la novela de Stephen King.

Aunque los internautas dejaron mensajes preguntando si Pedro Sola querría dejar "Ventaneando" por "Sale el Sol", todo parece indicar que el conductor sólo asistió como invitado y no tiene planes de abandonar el programa de Azteca.