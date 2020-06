Pedrito Sola a punto de celebrar 25 años en "Ventaneando" y recuerda sus inicios

Pedro Sola confiesa que Dios siempre lo protege y tiene gran ángel además de tener un toque divino, esto en medio de estar a punto de cumplir 25 años en el programa de espectáculos Ventaneando.

Dice que entró por casualidad además que ha tenido mucha suerte “porque me he rodeado de gente que me apapacha y abrió puertas”.

En una entrevista a Publimetro expresó que desde que era estudiante siempre tuvo la inquietud de actuar, pero nunca le dieron el papel que quería.

Recientemente realizó una participación especial en La casa de las flores y Veinteañera, divorciada y fantástica; además del doblaje en Hotel Transylvania, donde dio voz a Van Helsing.

A finales de 1996 le propusieron entrar en Ventaneando y le dijeron que habían aceptado el piloto pero que tenía que hacer dos programas de prueba.

“Siento que fui tocado por la divinidad, porque cuando me dijeron lo que iba a ganar el día que presentamos el programa en una bar de la colonia Juárez, hice mi cálculo mental y pensé que ojalá dure unos tres o cuatro meses para poder cambiar el coche [risas]. Han pasado 24 años y pico, sigo trabajando ahí, y he cambiado muchos coches, una maravilla”.

Confesó sus placeres y miedos en la vida: “viajar me fascina y tengo miedo a enfermarme. No es que tenga miedo a morirme, cada vez estoy más viejo, pero me da miedo el sufrimiento previo”.

Señaló que el periodismo no es estar en la televisión “La gran mayoría de los jóvenes que llegan a TV Azteca solo buscan la fama".

Con información de Publimetro.