Paulina Rubio se burla de ella misma luego del show acústico que realizó

Luego que en estos días Paulina Rubio realizara un en vivo para todos sus seguidores y fuese criticada porque desafinaba algunas canciones y hasta se le olvidaron algunas de las letras, la cantante reaccionó.

Le tocó burlarse de ella misma en un corto video donde compartió alguna de las veces que cambió la letra de una canción y hasta en su mensaje de quedarse en Casa.

Casi 500 mil reproducciones tuvo el video que también generó reacciones de sus seguidores, entre ellas:

"Pauuu!! Love you! Y no me importa si olvidas la letra whatever!", "Me uno siempre a su Causa Maravillosa Mujer Paulina Rubio Para Siempre!!! Love boris", "Cuando te sabes reír de ti mism@, no hay hater que pueda contra eso".