Paulina Rubio rendirá homenaje a su madre en su siguiente tema.

Ciudad de México.- La cantante Paulina Rubio rendirá homenaje a la actriz y su madre, Susana Dosamantes con un nuevo hit. Cabe recordar la famosa falleció hace tres meses atrás por cáncer de páncreas.

Durante el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado “Me Gusta”, la exTimbirche reveló la forma en que Dosamantes influyó en su gusto musical y la forma en que la recuerda con su nuevo proyecto.

(Mi mamá) la escuchó y le gustaba verme realizada con los ritmos muy fusionados. Me dio una educación multicultural que se ve mucho en mi vida diaria. Soy honesta, transparente, auténtica, y no tengo miedo de fusionar ritmos, sonidos, pensamientos, ideas, lo cual he llevado a muchos lugares y experimentos musicales”

contó la cantante en entrevista para el diario Reforma.

Paulina asegura sus hijos son su motivación para seguir adelante

A pesar de ser reservada sobre el deceso de la primera actriz, la mexicana de 51 años agradece todas las muestras de cariño que ha recibido, y manifestó que sus hijos, Andrea Nicolás y Eros son su principal motivación para seguir adelante.

“Esto es de un día a la vez, los niños son alegría, son un recordatorio de cómo pasa el tiempo. Vivo para honrarla, disfrutar su espacio y su memoria. Sigue en mí, y enfocarme como siempre en la medicina de mi alma que es la música. El salmo es eso: hacer música. Ella lo que más disfrutaba, y estoy segura de que disfruta en su quinta dimensión, es verme gozar lo que hago y esto es la primera gran adversidad de la vida que comparto de la mano de los fans de ella”, expresó Rubio.

Compusó los temas durante la pandemia

Asimismo, Paulina reveló que se dedicó a componer piezas musicales durante la pandemia y “Me Gusta” la compuso desde casi dos años, junto con Maffio, Jean Carlos Canela y Reuben Mcfadden.

"Es muy Miami. En los últimos 12 meses hemos estado acá. Antes de la pandemia también. Durante la pandemia tuvimos la fortuna de vivir juntas mi mamá y yo, lo que hace muchos años no habíamos hecho, y ella escuchó la canción. Me gusta recordar que soy la dueña de la pista de baile, y volver a tocar los metales directos, así como lo hacía con ‘Mío’. Los oldies están de moda, yo soy muy ochentera y Miami me ha inspirado para hacer ‘Me Gusta’", detalló.

Además de contemplar una gira de conciertos en México, Paulina reveló que por ahora su prioridad es ser jueza en la nueva temporada de Mira Quién Baila All Stars, de la cadena Univisión.