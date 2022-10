Paulina Rubio habla de su video viral: "yo sí cago"

Tijuana, Baja California.- Paulina Rubio respondió a un video viral donde supuestamente está haciendo popó a orillas del mar y se limpia con una piedra.

En entrevista para el Universal, La Chica Dorada dijo: No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic”.

Sobre la difusión del video declaró: No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”.

Finalmente, aclaró no ser la protagonista en la grabación: “Eso yo creo que es un... es un fotomontaje, pero pues yo sí cago”.