Paulina Rubio en más problemas legales

CIUDAD DE MÉXICO. Los procesos legales no terminan para Paulina Rubio y es que después de las diferencias que ha tenido con los padres de sus hijos, la economía de la cantante ha decaído.

El programa Ventaneando se encargó de dar a conocer que la ex Timbiriche, podría estar atrevasando otra demanda de alrededor de 28 mil doláres, más de medio millón de pesos, situación que debe atender pronto, para evitar más problemas.

Según la información que se dijo, "La Chica Dorada" tiene una deuda con una empresa de crédito, quien fue la hizo la demanda, y esto pasó debido a que no se habían cubierto algunos pagos por parte de ella y actualmente el expediente está en manos de la corte civil en Miami.

No hay que olvidar que Paulina Rubio, a parte de llevar sola todos sus gastos, actualmente le tiene que pagar una pensión a su exesposo, para que el hijo de ambos, pueda seguir teniendo una vida de lujos y es que según el acuerdo que se firmó fue que la artista alrededor de 148 mil pesos.

La reconocida cantante a finales de año tendra que volver a ver a Colate para tener otro juicio y poder cumplir con el plan parental que se habia firmado después de su divorcio, pero el ex esposo de Paulina considera que su hijo sufre maltrato con ella por eso exigió su custodia, pero como no hay suficientes pruebas el proceso aun no ha terminado.