Paulina Rubio confiesa: “Mi máximo lujo es estar desnuda en una playa"

Paulina Rubio, “la chica dorada”, compartió parte de su intimidad. La intérprete de 46 años, define así su vida y todo lo que está experimentando

.

“Soy Paulina, una mujer que está viviendo su sueño, que es la música, muy afortunada, muy viva y con muchas ganas de más”.

Madre de dos hijos, Andrea Nicolás, fruto de su relación con el español Nicolás Vallejo, y Eros Bazua, el pequeño que procreó con el también cantante Gerardo Bazua, la cantante habló sobre está faceta.

“Los domingos por la noche, sobre todo si vengo de gira o de concierto, estoy cuidando a mis dos hombrecitos preciosos. A veces, como jefa de la tribu, tienes que pedir que todos bajen sus teléfonos y los guarden un par de horas. Forma parte del código de una sobremesa, de un código de etiqueta que se está perdiendo”.

Respecto a las críticas de sus detractores y halagos por parte de sus fans, Rubio comentó en esta entrevista exclusiva para El País, que no es algo que sea relevante en su vida.

“Me tiene muy al margen. No me importa si no me conoces. Lo que piense la gente de mí no me quita el sueño ni me importa mucho”.

Finalmente Paulina, acostumbrada a un mundo de glamour y fama definió lo que para ella sería la perfecta representación del lujo.

“Mi máximo lujo es estar desnuda en una playa. De incógnito total. Definitivamente, eso es el lujo.”