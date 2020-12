Paula Levy anda sin hogar; Talina Fernández la corrió de casa

CIUDAD DE MÉXICO.- Paula Levy no tiene hogar. La hija menor de Mariana Levy reveló que su abuela, Talina Fernández, acaba de correrla de su casa.

Según reveló en una transmisión en vivo a través de Instagram, la joven dijo que es “homeless” (persona sin hogar) y que no sabe qué hacer con su vida.

No tengo casa, soy homeless, vivo donde pueda pasar la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé porqué. Tan solo so una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar, neta, ¿qué hago con mi vida?”, dijo.