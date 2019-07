Paul y Ringo se reúnen para cantar en Los Ángeles 

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras 53 años, los fans de The Beatles volvieron a ver a sus ídolos: Paul McCartney y Ringo Starr juntos en el Dodger Stadium de Los Ángeles.



Aunque McCartney solo no es ajeno a este lugar -la última vez que tocó fue hace cinco años- ver a los ex Beatles juntos era algo que no pasaba desde el 28 de agosto de 1966, de acuerdo con el sitio de "Variety".



Las canciones en las que Starr contribuyó son "Pepper's lonely hearts club band" y "Helter skelter", sentado junto al baterista Abraham Laboriel.



Ringo y su esposa Barbara Bach habían pasado gran parte del espectáculo de casi tres horas en una sección VIP.



McCartney acababa de terminar el primer número del encore, "Cumpleaños" (Starr cumplió años el 7 de julio), cuando anunció "una sorpresa para nosotros, una sorpresa para usted, una sorpresa para todos: señoras y señores, Ringo Starr. ¿Estás listo para rockear?", exclamó.



"¡Listo para rockear!", confirmó el invitado. "Paz y amor a todos", agregó Ringo, a su estilo.



McCartney no se desvió de su lista de canciones, ya que ambos números están programados regularmente como parte de su recorrido.



Tras dos canciones y un abrazo, Ringo Starr agradeció:



"Ha sido una emoción para mí, y tuve una hermosa noche. Y te quiero, hombre".