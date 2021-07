Paul Verhoeven niega haber engañado a Sharon Stone para grabar polémica escena en "Bajos Instintos"

LOS ÁNGELES, California. – El director, guionista y productor neerlandés, Paul Verhoeven, se encuentra en medio de controversia luego de que la actriz, productora y modelo estadounidense, Sharon Stone, declarara que había sido engañada para grabar una escena en la película “Bajos Instintos” de 1992.



Con el lanzamiento de su autobiografía “The beauty of living twice”, la artista habló sobre la polémica. La escena en cuestión fue la del interrogatorio, y la actriz da su versión de cómo el director Paul Verhoeven la convenció de grabar sin ropa interior, asegurándole que era por razones técnicas, “pues el color del vestido reflejaba la luz y dañaba la toma”.

La actriz contó que luego de darse cuenta de lo “expuesta que estaba” fue a la cabina de Verhoeven y le dio una bofetada para posteriormente llamar a su abogado.



Las declaraciones de Verhoeven



Recientemente y con su visita al Festival de Cannes, el director neerlandés habló con el portal estadounidense Deadline, donde dio su versión de lo ocurrido con Stone, asegurando que sus declaraciones eran una “tontería”, señaló.



Ella no me abofeteó (…) Pondría esa historia en la categoría ´Mi memoria es esto, y tu memoria es aquello´. Mi recuerdo es que esa escena está basada en una mujer que conocí cuando era estudiante en Leiden. Ella haría eso: se acercaría a nosotros y abriría las piernas. Mi amiga y yo la vimos haciendo esto, así que me acerqué a ella y le dije algo como: ´Podemos ver tu vagina´. Y luego dijo: ´Por supuesto, es por eso por lo que lo estoy haciendo´. Le conté esa historia a Sharon cuando estábamos juntos cenando durante el rodaje, y pensó que sería una gran idea hacerlo”, declaró el director.



Además, expresó que, desde el principio, había una mención de ese momento en la película, agregando que la escena en la que cruza las piernas nació de la plática que tuvo con Stone esa noche.