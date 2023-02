Paul Stanley sin esperanzas de frenar serie sobre su padre

Ciudad de México.- Paul Stanley se mostró pesimista respecto al panorama legal que tiene la familia sobre la serie que hace Prime Video sobre el último día de vida de Paco Stanley.

El artista reveló que su hermano y el abogado Guillermo Pous han trabajado en conjunto para conservar los derechos sobre el nombre e imagen del fallecido conductor.

Por medio de derechos de autor y del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), que no es lo mismo el registro del nombre de mi papá y el otro es los derechos de autor, pues es eso nada más. No es sólo que se respete el nombre de mi papá y que no lo puedan utilizar, obviamente es un trabajo que ya llevamos rato haciendo, mi hermano, el abogado Pous y yo”

Manifestó.

Imposible de parar

Durante un encuentro con los medios a las afueras de Televisa San Ángel, el presentador de televisión reveló que prácticamente es imposible parar el proyecto que protagonizarán Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez.

“Es que realmente que podamos frenarlo, no creo. Sí está un proceso de que si utilizan el nombre de mi jefe van a tener consecuencias, desde luego que sí. Pero hasta ahorita seguir trabajando con los abogados, y a ver qué pasa, pero de que podamos detener la serie, no”, explicó Paul.

De la misma manera, el hijo de Stanley recalcó que lo único que pretende dicha producción es manchar el legado de su padre. “Lo he dicho desde el principio, ya sabemos y ya se sabía. Lo único que quieren vender ellos es amarillismo y es vender a mi padre como un delincuente, cosa que no era mi padre. Todos sabemos la gran trayectoria que tuvo Paco Stanley, la felicidad y las buenas sonrisas que llevó a todos los hogares mexicanos”.

Sin olvido

No obstante, Paul recalcó que difícilmente conseguirán que el público olvide la exitosa trayectoria del hombre que le dio la vida. “Para que una productora manche todo ese trabajo va a ser difícil porque siempre la gente recordará al gran Paco Stanley por esos buenos momentos que les llevó a sus vidas. Es triste que no se pueda parar. Es muy desagradable para la familia y también hablar de una persona que ya murió, pues es muy fácil”.

Finalmente, el conductor recalcó que su único deseo es resaltar la importancia que tuvo Paco Stanley en la televisión mexicana, más allá de lo que vivió en su vida privada.

"Nosotros queríamos enaltecer a mi jefe y no hemos quitado el dedo del renglón, no se trata de dinero, se trata de calidad humana hasta con la familia también, con sus fans. No es nada lindo estar recordando que mataron a tu papá […] No tienen respeto estas personas, se van por el morbo [...] Por el momento estamos con abogados y no quitando el dedo del renglón de que va a tener consecuencias”, remató.