Paul Stanley recuerda a su padre Paco Stanley en el aniversario de su muerte

Ciudad de México.- El presentador Paul Stanley se expresó sobre la ausencia de su padre, Paco Stanley quien murió asesinado en 1999 cuando salía del restaurante El charco de las ranas.

Ya 23 años, hoy 7 de junio, y pues el tiempo se ha pasado muy, muy rápido, pero siempre recordándolo con mucho amor, con mucho orgullo de ser su hijo”

Expresó el conductor del programa Hoy durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel.

Tras mencionarle alguna de las frases que se dieron fama por su padre, Paul agradeció a las personas por el cariño que le han guardado a pesar del tiempo que ha pasado. “La gente lo recuerda con mucho cariño y eso a la familia nos llena de mucho orgullo”.

Honor a su padre

De la misma forma, el artista de 36 años destacó que su labor en la televisión es en honor al hombre que le dio la vida. “Yo creo que todos los días le hago un homenaje dedicándome a esto que él hacía y lo hago con mucho amor y con mucho respeto”.

Al reflexionar sobre la ausencia de su padre por más de dos décadas de su vida, Paul expresó:

“Desde luego muy difíciles…, porque a pesar de que gracias a Dios tengo a mi padrastro, que siempre me ha apoyado, pues siempre me ha hecho falta mi padre, y lo recuerdo siempre con mucho cariño y siempre es el ‘¿qué hubiera pasado si viviera?, ¿qué pensaría de lo que hago?, de verme ya hoy como un hombre, no un niño’, siempre es el ¿qué hubiera pasado?, pero bueno, el hubiera no existe”.

Pasa por el Charco de las ranas

Asimismo, Paul Stanley aseguró que no le causa ningún conflicto el pasar por el lugar donde su papá falleció. “Ya he ido a comer varias veces ahí y lo tengo superado el pasar por ese lugar”.

Finalmente, el presentador de televisión confesó que, a pesar de haber contactado con varios médiums para saber de su padre, no tiene gran confianza en lo que le han dicho de él.

“Lo hice muchas veces, pero la neta es que no creo mucho en eso, me dijeron muchas cosas, pero la neta no sé, no digo que no, habrá quién crea, pero en mi caso al ser algo tan público, dices igual y lo googleo y ya me contestaron esas cosas”, concluyó.