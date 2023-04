Paul Stanley niega que haya sido hospitalizado por sus excesos

Ciudad de México.- Recientemente trascendió que Paul Stanley había sido hospitalizado debido al tipo de vida que llevaba en sus vacaciones.

Ante dicho escenario, y la preocupación que causó entre sus colegas y seguidores, Paul se manifestó y aclaró el motivo por el que estuvo en el hospital.

No quería decir que había ido al hospital porque luego suben una foto y es como protagonismo y te están escribiendo y cuando estás en el hospital se trata de descansar y de estar bien, no había querido hablar por eso mismo… es que me choca dar explicaciones, pero bueno, nos levantamos hoy con la revista esta que dice “exceso de fiesta”, pero no señores, les informaron mal… Entré por hipoxemia severa, esto fue porque dice el doctor Alfredo Carballo, que es cardiólogo, que me atendió en el Pedregal, dice ‘corresponde a una patología orgánica descrita como una entidad patológica aguda caracterizada por hipoxemia severa, posterior a realizar vuelo aéreo prolongado a 10 horas’ (sic)”

Detalló Stanley.

Los motivos

Sobre los motivos que provocaron esta situación, Paul comentó: “les voy a explicar, porque se puso en riesgo mi vida. Tomé un vuelo de Sicilia a Roma, Roma-Madrid, Madrid-México, estuve volando más de 17 horas, entonces cuando llegué a casa me sentía mareado, en la madrugada sentí que me faltaba mucho el aire y la verdad que sí me preocupé mucho, y a las 5 le dije a Jou (Joely Bernat) ‘llévame a urgencias porque sí me siento mal, no sé qué me vaya a pasar’. Me llevaron y me dijeron que estaba pasando esto, estaba oxigenando casi en 40, y es que después de la pandemia me dio cuatro veces Covid”.

Tras los comentarios de sus compañeros del programa Hoy con respecto a la falsa noticia que se difundió, sobre todo de Andrea Legarreta, quien le sugirió iniciar un proceso legal contra la revista que no brindó la información correcta, Paul dijo: “esta es la verdad, no ande comprando cosas que no y leyendo […] ya sabes, ya tomaremos acciones legales”.

Sospechas

Por su parte, Galilea Montijo también hizo hincapié en otra situación. “Oye, ¿qué raro que ahí, el hospital esté siempre?, digo, no es por echarle la culpa al hospital, pero siempre te agarran en ese hospital, ¡qué raro!”, comentó la conductora, a lo que Stanley respondió: “esas fotos me las tomaron justo cuando iba a la caja a pagar”.

Finalmente, Paul bromeó con lo que se divulgó sobre su salud y recalcó: “además los que me conocen saben que realmente soy fiesta sana, soy más mandilón, soy más de casa, pero lo bueno es que el seguro sí pagó, (y si hubiera sido de la fiesta) no me lo hubiera pagado, exactamente, entonces no compren esas revistas que no valen la pena”.