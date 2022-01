Paul Stanley habla de la propuesta de matrimonio a Joely Bernat: “Estuve a punto de arrepentirme”

MÉXICO.- Paul Stanley cerró el año con una propuesta matrimonial a su pareja, la modelo puertorriqueña Joely Bernatuego con quien mantiene una relación desde hace poco más de seis años. La pareja se comprometió durante su viaje a París y en la emisión del programa Hoy de este miércoles 5 de enero, el conductor habló de la propuesta y reveló algunos detalles de su futura boda.

En el programa, los conductores felicitaron a su compañero por el compromiso y le insistieron que contara todos los detalles del compromiso. Paul Stanley dijo que no tuvo las cosas tan fácil pues, a pesar de la confianza entre él y su ahora prometida, no pudo evitar sentirse nervioso. Incluso mencionó que estuvo a punto de echarse para atrás em el último momento.

“Me costó mucho trabajo, me hice popó, estuve a punto de arrepentirme y traía el anillo oculto en una zona donde no les quiero contar, la caja completa y me estaba oprimiendo de un lado, entonces estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, pero mis hermanos y amigos me echaron porras y se hizo y se cumplió”, contó el conductor.

Cuando le preguntaron sobre las palabras exactas que le dijo a Joely, el conductor aseguró que no las recordaba por lo nervioso que estaba en ese momento. Sin embargo, dijo que la propuesta fue un momento mágico para él, ya que todo salió a la perfección. También preparó una ceremonia a bordo de un barco que recorrió el Sena y tuvo de fondo la Torre Eiffel mientras le pedía a la modelo que fuera su esposa.

¿Cuándo es la boda?

En seguida surgió la pregunta de cuándo sería la fecha para la boda; sin embargo, el conductor no quiso revelar esta información y cambió de tema mencionando que aún queda mucho por contar y adelantó que será el próximo lunes 10 de enero cuando hable más del asunto, ya que será entonces cuando se reincorpore al matutino tras unas largas vacaciones invernales.

Por su parte, Bernat apareció a cuadro para presumir su anillo de compromiso y tra recibir las felicitaciones de los conductores contó su versión de la propuesta. “Estoy muy emocionada, la verdad que todavía no lo puedo creer, Paul estaba muy nervioso, lo noté medio extraño esa noche, no me pelaba nada y se iba lejos y yo de '¿qué le pasa?' y luego llega con todo y pues era eso”, señaló la también actriz.