Paul McCartney regresa con fecha para México

Ciudad de México.- Paul McCartney, conocido por haber sido parte de The Beatles regresará a México para dar una presentación.

La gira mundial Paul McCartney ‘God Back Tour’ llegará a la ciudad azteca el 14 de noviembre en el Foro Sol.

La empresa a cargo de los boletos reveló por medio de sus redes sociales que el 1 de septiembre iniciará la preventa de entradas en la plataforma de Ticketmaster, mientras que el 2 de septiembre será la venta general.

Confirma noticia

Por otro lado, Paul utilizó su cuenta de instagram para confirmar la noticia a sus seguidores.

Podemos llegar a la Ciudad de México... ���� Sí, ¡la gira GOT BACK llegará a la Ciudad de México el 14 de noviembre de 2023! Obtenga más información en paulmccartneygotback.com”

La última vez que el integrante de The Beatles visitó México fue en octubre de 2012 con su gira “One on One” en el Estadio Azteca. Cinco años antes también se presentó en el Coloso de Santa Úrsula, y brindó un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX.