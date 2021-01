ESTADOS UNIDOS.- El 2020 fue un año muy duro para Pau Gasol. El jugador de baloncesto de la NBA perdía a su 'hermano' Kobe Bryant en un trágico accidente de helicoptero, en el que fallecía también su hija.

Desde entonces el deportista catalán y su esposa, Cat McDonnell, han sido un gran apoyo para su viuda, Vanessa Bryant, y sus hijas, a las que consideran parte de su familia.

Cuando se cumple el primer aniversario de la muerte de su gran amigo, con el que compartió seis temporadas en Los Angeles Lakers, Gasol no ha querido pasar por alto una de las tradiciones que Kobe solía hacer con su familia y se ha escapado a la nieve con Vanessa Bryant y sus hijas.

Juntos han posado en una preciosa foto junto a un paisaje nevado y el matrimonio le ha dedicado estas bonitas palabras a Vanessa Bryant: "Te queremos hermana. Qué tiempo tan especial juntos. #familia #tradiciones"

Pau Gasol, de escapada a la nieve con la viuda de Kobe Bryant y sus hijas.

Vanessa Bryant recuerda con una sonrisa los momentos tan felices que vivió con la leyenda del baloncesto cuando llegaba la temporada de invierno. "Kobe y yo solíamos deslizarnos colina abajo (solía hacer trampa e ir primero, él siempre ganaba #gravedad) así que convencí a @ catmcdonnell7 @paugasol para que lo hicieran", bromeaba Vanessa subida en un flotador gigante mientras se deslizaba por la nieve con ella y sus hijas.

Además de compartir horas de diversión en la nieve, la familia de Kobe también ha disfrutado estos días del nuevo bebé de la familia: Elisabeth Gianna Gasol, la hija de Pau Gasol y Cat McDonnell, que a sus cuatro meses está para comérsela.

Las hijas de Pau Gasol posan en las fotos sin poder dejar de besar y abrazar a su nueva 'primita', cuyo segundo nombre es un sentido homenaje a la hija del jugador fallecido. Vanessa Bryant es la madrina de la pequena Elisabeth, otro gesto con el que el matrimonio Gasol decidió honrar a la familia que tan importante es para ellos.

Un año sin Kobe Bryant y su hija Gigi

El pasado 26 de enero se cumplió un año de su fallecimiento de Kobe Bryant y Pau Gasol les dedicaba esta emotiva carta. "Te echo de menos, hermano. No hay un solo día en el que no estés presente en lo que hago. Tu espíritu, tu determinación, tu cariño… continúan brillando en mi vida y en la de muchos otros. Las fotos, los vídeos, momentos muy especiales compartidos por innumerables personas que te han admirado y querido a su manera, recordándome lo increíblemente afortunado que he sido de haber compartido algunos de esos momentos juntos a tí", señala el pívot de Sant Boi de Llobregat. "Espero que Gigi y tú estéis sonriendo desde el cielo viendo lo fuertes, dulces y maravillosas que son vuestras chicas… están creciendo muy rápido".

Por último, el jugador lamenta que no haya podido conocer a su hija. "Me hubiera encantado que pudieras haber conocido a nuestra Elisabet Gianna. Nos aseguraremos de que sepa de dónde viene su segundo nombre... lo extraordinarios, cariñosos e inspiradores que su prima Gigi y su tío Kobe eran. Hoy os honramos y celebramos vuestras vidas, nos habéis dejado tanto…, ojalá las cosas fueran distintas, pero estáis, y siempre estaréis, en nuestros corazones. Pau”.