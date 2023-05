Paty Navidad ya perdonó a Lucero y Mariana Seoane por maltratos en novela

Ciudad de México.- Paty Navidad se expresó sobre una de las controversias que más hicieron ruido en el año 2012, en donde estuvieron relacionadas Lucero y Mariana Seoane, ya que supuestamente la habían maltratado en las grabaciones de una novela cuando trataron de envenenarla.

Después de que fuera cuestionada sobre si ya había perdonado a las artistas por sus malos tratos, Paty mencionó: “Ya todo está perdonado, no sé, ya pasó, no me interesa hablar del pasado, eso ya pasó hace muchos años, quizá en su momento lo pasé difícil, pero me quedó con lo bueno”.

Ya que no es la única controversia en la que se ha visto envuelta, Navidad reaccionó a los malos comentarios que recibió por parte de la madre de Emilio Osorio, quien dijo tiene sobrepeso y está descuidada.

Agradece apoyo

“Yo no tengo problema con Niurka en lo absoluto, ¿tú crees que eso es una ofensa?, ¿sabes cuántas personas tenemos problemas hormonales, de tiroides, o lo que sea?, yo no he visto que vivamos en un mundo de flacos”, replicó al respecto.

Finalmente, Paty Navidad agradeció con lágrimas en los ojos todos los detalles que recibe de sus seguidores, en especial el espectacular que le pagaron en Times Square.

“Lo deseaba, ese es el premio más grande, muchos detalles que me tienen muy conmovida, como fue el espectacular en Nueva York”, expresó emocionada.