Paty Navidad reta a Twitter y abre cuenta por tercera vez

Ciudad de México.- Paty Navidad sigue retando las reglas de Twitter, y luego de que en días pasados la aplicación decidiera bloquear sus cuentas en dos ocasiones, ahora la actriz se ha unido a la red social por tercera ocasión.

A través de la cuenta “Paty Navidad Sin Censura”, la actriz colocó un mensaje en la plataforma para defender sus derechos y subrayar su libertad de expresión.

“Los derechos son fundamentales e iguales para todos desde que nacemos, nadie debería coartarlos. Lamentable que la libertad de expresión y de pensamiento se reduzca a la voluntad de grupos empresariales y corporaciones que están decidiendo quienes tienen ese derecho y quienes no”, escribió la artista junto a tres imágenes relacionadas con el tema.

Sin embargo, no todo quedó ahí, pues Navidad empleó su cuenta de Instagram para presumir su hazaña con el siguiente mensaje: “¿Qué creen? ☺️ Abrí una nueva cuenta con mi amiguito Twitter que tanto me quiere, a ver cuánto tiempo respeta mis derechos esta vez ... ������ Sin libertad de pensamiento, no sirve de nada la libertad de expresión. “Nadie te puede dar libertad. Nadie te puede dar igualdad o justicia ni nada. Si eres un hombre, la tomas” (Malcolm X) ... “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tú derecho a expresarlo” (Voltaire)”.

Hasta este momento la cuenta que parece fue creada la madrugada de este viernes 15 de enero tiene menos de 80 seguidores y pocas respuestas en su mensaje inicial.

Como se recordará, fue el pasado 8 de enero cuando la red social decidió suspender indefinidamente la cuenta de la actriz y cantante, tan solo un día después de haber demostrado su apoyo a Donald Trump, presidente de Estados Unidos.