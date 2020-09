Paty Navidad ataca a Gatell identificada como "soldado de Dios"

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Navidad sigue dando de qué hablar en las redes sociales, esta vez tras autonombrarse como una defensora de la verdad.

"Soy un soldado más de Dios, de la verdad, de la luz y del amor. La tarea o reto que tenemos por delante, nunca será mayor que el poder divino que nos respalda...'Manténganse firmes en el señor y en el poder de su fuerza'. (Efesios 6:10) Amor, fe y fuerza de voluntad".

Dicha publicación llega después de criticar al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell por advertir sobre un posible rebrote del Covid-19 y aseguró que todo es un plan para seguir controlando a la población.

"Se están pasando con su PLANDEMIA...¿Qué se siente ser parte de esta farsa que tanto está afectando a México y a los mexicanos? ¡Despierte, nos mienten!".

“Rebrote de Covid podría extenderse hasta abril del 2021”, advierte López-Gatell.������Se están pasando con su PLANDEMIA. Dr. @HLGatell ¿Que siente ser parte de ésta farsa que tanto está afectando a México y a los mexicanos? ¡DESPIERTEN, NOS MIENTEN! https://t.co/hzpjeIxPhW — ���������������� �������������� ���� Patriota!! (@ANPNL05) September 7, 2020

Los seguidores de la protagonista de novelas como "Por amar sin ley" y "Mi adorable maldición" la criticaron debido a que usa citas de la biblia para reforzar sus teorías de conspiración.

"Me parece una total incongruencia que cites la biblia ya que esta ha sido modificada por la iglesia para plasmar solo lo que les conviene para tenernos dominados por el lado espiritual" y "No cree en la pandemia, pero cree en Dios, el chiste se cuenta solo" son algunos de los comentarios que se pueden leer.

No es la primera vez que la originaria de Sinaloa cuestiona la información relacionada a la pandemia.

El pasado 28 de agosto compartió un video en su cuenta de Instagram en donde asegura que la próxima vacuna del Covid-19 es un pretexto para espiar la privacidad de las personas y modificar su ADN.

"Estas vacunas lo que traen es una tecnología para modificar nuestro ADN, para convertirnos en seres humanos híbridos donde ya vamos a tener en nuestro organismo tecnología con la cual ellos pueden leer y modificar nuestros pensamientos, al igual que alterarlos y ver a través de nuestros ojos".

También admitió sentirse atacada por el catedrático de la UNAM y divulgador científico, Sergio de Régules, quien declaró que "es lamentable que alguien con un micrófono diga este tipo de cosas y desinforme".

La respuesta de la cantante no tardó en llegar y dijo que "éste divulgador me juzga y me quiere responsabilizar de irresponsabilidades de gobiernos y algunos médicos, científicos y más, que se han vendido a la élite oscura para el hibridismo y esclavitud todal de la humanidad".