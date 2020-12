Paty Navidad aseguró que bloqueó a cerca de 5 mil “haters” y amenaza con que bloqueará a otros 500 más

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la polémica que Paty Navidad ha desatado en las redes sociales por apoyar en su candidatura al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la actriz asegura que ha sido víctima de los “haters” en sus redes sociales, por lo que decidió bloquearlos.

A través de su cuenta de Twitter, la también cantante aseguró que ya bloqueó a casi 5 mil usuarios que han sido groseros con ella y va por otros 500, y es probable que para el próximo Día de la Virgen termine con su “exterminio” de “troles y bots”.

Voy por 5000 bloqueados... me faltan como 500, para el 12 de diciembre lograré llegar, no me cuesta ningún trabajo bloquear a personas, bots, troles, o simplemente a los que no saben expresar pensamientos, sentimientos y opiniones de respeto a la diversidad de los demás”, escribió en su red social.