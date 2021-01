Paty Navidad apoya a Trump y el ataque al Capitolio

ESTADOS UNIDOS.- Mientras que los famosos de Hollywood condenaron el ataque de simpatizantes de Donald Trump al Capitolio, que dejó como saldo una mujer muerta y cientos de heridos, Patricia Navidad lo aplaude.

La actriz, cuya carrera se ha ensombrecido por sus polémicas declaraciones, ahora fue blanco de críticas por apoyar la violencia generada en la Casa Blanca, al decir que aquello fue la “lucha por la libertad y los derechos de los verdaderos patriotas de Estados Unidos”.

Así lo declaró en una serie de tuits donde justificó los ataques argumentando supuesto fraude de las elecciones presidenciales en las que Trump perdió contra Joe Biden.

Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictaduras basadas en el modelo de gobierno comunista chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias”, escribió Navidad.

Los verdaderos patriotas de EU son valientes y no permitirán que les arrebaten libertades y derechos tan fácil y les impongan dictadura basada en el modelo de gobierno del partido comunista Chino. El pueblo estadounidense luchará con todo para defender su patria y a sus familias. — ���������������� �������������� ���� (@ANPNL05) January 7, 2021

En otro tuit, aseguró que todos los ataques fueron sólo montajes para desprestigiar a Trump.

“Los antifacistas-comunistas disfrazados del presidente Trump son recibidos amablemente por los policías del Capitolio en este ‘show global’, montaje vil donde tristemente se han perdido vidas inocentes. ¡Es plandemia!”, expresó.

Los #Antifa fascistas-comunistas disfrazados de simpatizantes del presidente #Trump son recibidos amablemente por policías del Capitolio en este “Show global”, montaje vil donde tristemente se han perdido vidas de inocentes. ¡Es PLANdemia! ������ https://t.co/RW3G63Gzba — ���������������� �������������� ���� (@ANPNL05) January 7, 2021

Y a quienes no les gusta sus opiniones, la actriz pidió que pasaran de largo y la dejaran en paz.

“Si vienen a mi TL a leerme y les molesta lo que ‘ven’, háganse responsables de sus emociones y asuman las consecuencias de sus decisiones, seguiré expresando mis opiniones, si no les gustan lo deberán resolver ustedes, no me interesa agradar a nadie, síganse de paso y respetémonos”, sentenció.