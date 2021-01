Paty Navidad abre nuevas cuentas de Twitter y se las vuelven a suspender

Ciudad de México.-Paty Navidad y Twitter pasaron un fin de semana muy activo, la sinaloense abriendo cuentas nuevas y la famosa red cerrándolas.

Apenas el sábado en la madrugada, la actriz informó a sus seguidores que ya tenía otra forma de comunicarse en la red social, tras haber sido suspendida su cuenta oficial.

“Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian, ¿Que creen? YA TENGO NUEVA CUENTA EN TWITER QUE TANTO ME EXTRAÑA �� @patynavidadnew �� Aquí al lado les dejo la foto de la cuenta que es, ya que la palomita azul voló y no aparece ahí ... �� Nunca nos rindamos ni tengamos miedo a la libertad de volver a empezar con más fortaleza, cada día de vida es una gran oportunidad para evolucionar, construir y crear de nosotros algo mejor. Vamos con todo contra la censura a la libertad de expresión y por nuestros derechos a ser y pensar diferente. �������� ¡Dios los bendiga! GRACIAS por quererme y aceptarme como soy y los que me odian GRACIAS por no serles indiferente ¡Viva la vida, viva la libertad, los derechos y la dignidad humana! ... AMEN sin tilde. ❤️����", reveló.

Sin embargo, a las pocas horas de haber realizado el triunfal anuncio, Twitter consideró que Navidad nuevamente infringía las políticas de publicación y procedió a suspender su nueva cuenta. Ante esta situación, la actriz envió otro comunicado.

“¡UPS! �� ME SUSPENDIERON NUEVAMENTE LA CUENTA DE TWITER �� LA CUENTA QUE APENAS EMPECÉ A USAR HOY. @patynavidadnew "

Así mismo, la controvertida artista, aprovechó para alertar a sus fans sobre la existencia de identidades falsas con su nombre que empezaron a aparecer en el internet.

“..Y LO PEOR ES QUE ESTÁN ABRIENDO MUCHAS MÁS CON MI NOMBRE, ESTÁN SUPLANTANDO MI IDENTIDAD, SOBRE TODO LA CUENTA @patynavidadneww CON 2 (WW) “OJO” INFORMO A MIS SEGUIDORES QUE EN ESTOS MOMENTOS NO TENGO NI UNA SÓLA CUENTA DE TWITER, QUE NADIE LOS ENGAÑE. ESTO YA ES CENSURA CONTROLADA Y DESCARADA ... ¡IMAGINENSE LO QUE SE VIENE PARA LA HUMANIDAD! DIOS CON TODOS Y CADA UNO DE USTEDES Y SUS FAMILIAS. ¡AMÉN! ... Y AMEN sin tilde.❤️����", advirtió.

Como se recordará, el apoyo a las violentas protestas del Capitolio, las teorías de conspiración y sus hipótesis extremas sobre la pandemia de coronavirus que azota al mundo, llevaron a Twitter a cancelar la cuenta de la actriz mexicana.

Hasta el momento, se desconoce si Navidad intentará nuevamente aparecer en Twitter, siendo actualmente Instagram, la única vía por la que mantiene contacto con sus seguidores.