Paty Manterola revela que sus hijos son vegetarianos sin importar las críticas

Ciudad de México.- Paty Manterola tomó la decisión de hacerse vegana, y compartió cómo fue este régimen alimenticio, además de la razón por la que llegó a esa postura de dejar la carne.

Mi hermano se hizo vegano primero y estuvo con nosotros en casa en una Navidad, cuando mis bebés tenían 6 meses de nacidos, mis gemelitos. Él me dijo 'tú no te preocupes, yo voy a cocinar esta semana para ustedes, soy vegano, así que les voy hacer unas cosas deliciosas veganas’. Esa semana me enamoré del veganismo con todo lo delicioso que me cocinó mi hermano y ¿como me sentí?, me sentí llena de energía, me sentí muy bien”

Aunque la artista también recurrió a un especialista con el fin de llevar el proceso de una forma más saludable. “Le hablé a una amiga que es mi nutriologa, es algo que yo les recomiendo mucho a la gente, no empiecen nunca una dieta si no está supervisada por un profesional”.

Estilo de alimentación

La actriz de 50 años y madre de tres hijos, Lucca, Alesso y Mateo, habló también de cómo este estilo de alimentación fue adoptado por toda su familia y aunque ha recibido críticas de muchas personas que consideran que no es muy sano para el desarrollo de los niños la falta de carne, ella lo hizo porque sus mismos pequeños lo pidieron.

“Mi hijo Lucca, el mayor, tenía 5 añitos y él me dijo ‘mami creo que ya no quiero matar animales para comer, amo los animales y creo que no me gustaría matarlos. No se me antoja’. Entonces lo hablé con su pediatra y entonces llevamos una guía, el último que se hizo vegetariano fue Alesso. Él vio un video de maltrato animal hacia los tiburones, como hacen esta pesca tan sangrienta y cómo les quitan las aletas y los tiran al mar. Yo nunca se los impuse”.

Por último la cantante asegura que en estos momentos de su vida se siente mejor que nunca. “Yo me siento muy bien en forma, obviamente veo fotos mías de 'Acapulco, Cuerpo y Alma' y digo ‘wow que grande’, me encantaba, me siento feliz”.