Paty Manterola regresa a la televisión, pero no como actriz o cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- La conocimos a principios de los 90 por su participación en el grupo juvenil Garibaldi, del que se separó posteriormente para desarrollar una carrera como solista e incursionar en el mundo de la actuación, pero desde hace varios años Paty Manterola se había apartado del ámbito del espectáculo, hasta este fin de semana que regresa para participar como juez de baile.

La artista mexicana se une al talento del programa "Mira quién baila", en su nueva temporada, que dará inicio este domingo y será transmitido desde la cadena televisiva Univisión. Manterola formará parte del equipo de jueces que emitirán su opinión y crítica constructiva a los distintos participantes.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Se trata de un nuevo empleo que representa el cumplimiento de un sueño para Manterola, quien contó a EFE: “Durante muchos años vi ese programa y le decía a mi marido que me encantaría participar de alguna manera. Eso sí, nunca pensé que iba a ser como jueza”.

La cantante y actriz no estará sola en esta nueva faceta televisiva, parte de su equipo de jueces serán la ex Miss Universo Dayanara Torres y el reconocido coreógrafo estadounidense Casper Smart, mejor conocido como el ex de Jennifer López.

Sin duda es un nuevo reto en la carrera de Paty Manterola, a quien vimos por última ocasión en televisión participando de la producción del programa de Televisa "Renta Congelada", donde comparte cuadro con los actores Rodrigo Murray y José Eduardo Derbez y que actualmente es retransmitida por el canal Las Estrellas.

SU CARRERA COMO CANTANTE

Esta participación será una nueva modalidad para impulsar su carrera como cantante, ya que en semanas pasadas lanzó el sencillo del tema "Made in heaven", tema compuesto para su esposo Forrest Kolb, con quien ha formado una solida familia tras 10 años de matrimonio, del cual han nacido sus tres hijos.

Por lo que es de esperarse que en alguna de las transmisiones del programa "Mira Quién Baila", podamos apreciar a Paty Manterola haciendo derroche de talento al interpretar su nuevo sencillo, así como su talento para el baile, virtud que siempre la ha acompañado a lo largo de su carrera.