Paty Manterola niega supuestas diferencias con exGaribaldis: “para que exista un conflicto se necesitan dos partes”

Patricia Manterola firme al pronunciarse sobre el enojo y separación que podría tener con sus excompañeros del grupo Garibaldi, tras el posible regreso a escenarios de la agrupación, pero sin su presencia.

La intérprete del tema “Que el fútbol no pare” afirmó en entrevista para el programa Ventaneando que no tiene ningún problema con sus colegas pese a las declaraciones que hizo en su contra Charly López.

“Para que exista un conflicto se necesitan dos partes, y no hay ninguna. No es más que diferencias de opiniones que otra cosa en cómo veíamos el proyecto”, dijo Manterola.

De la misma manera, Paty recalcó que cuando participó en los conciertos del 90’s Pop Tour con Garibaldi no había planes para que el grupo volviera a los escenarios.

Porque al inicio no había ningún proyecto, nos invitaron y fue algo muy lindo y yo lo disfruté muchísimo y de hecho disfruto mucho estar con ellos en el escenario, y ahorita no me toca estar, pero eso no quiere decir que haya un pleito”, aseguró.

Posteriormente, la artista confesó que no esta del todo cerrada a volver a trabajar con el exitoso grupo de los noventas, aunque en este momento tiene otras prioridades.

Las diferencias

“Yo siempre voy a tener la voluntad, si me lo permite también, porque tengo una vida privada, soy mamá de tres chamacos, con mi esposo, entonces me divido entre mi vida privada que es mi prioridad. Si todo se combina y se presta, las cosas van a fluir”, declaró.

Finalmente, la cantante reveló que ya pudo solucionar las diferencias que tuvo con su excompañero de grupo.

“Charly tan lindo que me pidió una disculpa porque me dice ‘Paty, me calenté y dije cosas que a lo menor no debí y te quiero pedir una disculpa privada’. Yo le dije ‘Charly no pasa nada’, o sea, se ha hecho más grande de lo que es”, manifestó.

Fue en una reciente entrevista donde López indicó que su compañera de agrupación no fue positiva cuando comenzaron los planes de volver juntos a los escenarios.

“Desde mi punto de vista, muy personal, (está) como buena onda, pero a la defensiva, creída, como sangronsona, pesada... y es mi hermana, hemos peleado durísimo, pero esta vez sí fue como: ‘Ya estamos maduros, vamos a tomar esto con madurez’. Quieres hacerlo, hacemos; no quieres, tampoco podemos obligar a la gente”, comunicó el exGaribaldi en aquella ocasión.