Paty Manterola apoya a Katia Llanos y señala a Sergio Mayer por “comentarios desafortunados”

Ciudad de México.- Paty Manterola se expresó su respaldo a su colega Katia Llanos, quien acusó a Sergio Mayer de maltratarla cuando estaban en Garibaldi.

Después de que Katia y Charly López denunciaran que Mayer no era tan buen compañero, es que ahora Paty Manterola quien da su versión de los hechos.

Te voy a decir lo que pasó conmigo, no puedo hablar de los demás, yo firmo directamente un contrato por la participación de esa fecha”

Explicó la cantante y actriz de la fecha en la que todos los integrantes de Garibaldi formaron parte del show 90’s Pop Tour.

No tenía idea

Durante su más reciente encuentro con la prensa, Paty también aclaró: “no me enteré cuánto le pagaron a los demás porque yo firmé aparte, porque no existía Garibaldi, no había un mánager de Garibaldi, no había un representante de Garibaldi, entonces no tengo idea cuánto cobraría Sergio por los demás, eso sí sé, por lo que me han dicho los demás, que se firmó un contrato por ellos”.

Pero al escuchar las preguntas sobre las declaraciones de Katia Llanos en contra de Mayer, la intérprete declaró: “como mujer, como compañera, yo con Katia he tenido una relación de hermana, entonces como hermana, como amiga, en cuanto ella me contó todo lo que ella pasó, porque yo ya no estaba en ese momento, pues fue abrazarla”.

Acto seguido, la artista de 51 años aseguró que Sergio no se portó del todo bien con ella cuando colaboraron juntos. “Sí hubo muchas, no nada más decisiones, comentarios muy desafortunados, acciones muy desafortunadas que tuvo conmigo, que no voy a entrar en detalle, porque me conocen y no soy así”.

Sin diferencias

Finalmente, Manterola aseguró que no tiene ninguna diferencia con Apio Quijano, luego de que el integrante de Kabah manifestara que no colaboraría con GB5 en el concierto de los 90’s Pop Tour como un acto de solidaridad a Sergio Mayer, quien no fue incluido en el reencuentro del grupo que en los 80’s y 90’s era conocido como Garibaldi.

“Nosotros no tenemos problema con él para nada, yo a Apio lo quiero muchísimo y lo acabo de ver en los ensayos, nos vimos, no nos tuvimos que decir nada, nos abrazamos”, expresó al respecto.