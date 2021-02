¿Paty Cantú y Juanpa Zurita se casaron? La pasaron juntos en San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varias semanas de espera, por fin se le hizo a Paty Cantú que Juanpa Zurita la invitara a cenar, como así lo habían acordado públicamente cuando trabajaron juntos en “¿Quién es la Máscara?”.

A finales de 2020 se transmitió el mencionado reality show de talentos por el canal Las Estrellas, de Televisa, donde los concursantes tenían que cantar y bailar, sin revelar su identidad y escondida bajo una botarga.

Paty Cantú fue una de esas concursantes y estaba debajo del disfraz de “Mapache”, quien llegó a la final junto con María León, cuyo disfraz era “Disco Ball” y al final fue la gran triunfadora, quedando Paty Cantú en segundo lugar.

En dicho programa había una mesa de “investigadores”, quienes eran una especie de “jueces” que tenían que adivinar mediante pistas otorgadas, quién era el personaje, artista o famoso que estaba debajo del disfraz; Juanpa Zurita era uno de esos investigadores.

En algún punto de la transmisión del programa se empezó a notar la cercanía que Juanpa tenía con Paty Cantú y, aunque no se revelaba su identidad, había química entre ellos.

Luego de saberse que Paty Cantú era “Mapache”, cuestionaron a la pareja si tenían una relación más que amistad o laboral y Paty comentó que Juanpa la estaba convenciendo a tirarse con él de un avión con paracaidas, pero aceptaría después de que le aceptara una cena.

Desde entonces los seguidores de ambos artistas insistían en que se realizara la dicha “cena romántica”, pero por falta de tiempo no se había concretado sino hasta el pasado fin de semana, justo el día de San Valentín.



El gran acontecimiento

A través de su cuenta de Instagram, Juanpa Zurita publicó las imágenes de dicha cena, en donde el youtuber cargaba en sus brazos a Paty Cantú, simulando como si fueran recién casados, ya que ella portaba un vestido con mucho volumen, estilo princesa y daba a entender que le hacía burla por su atuendo.

Finalmente después de un par de meses de no vernos... se nos hizo la cena! Imitamos uno de los edits favoritos que armaron de #zuripache”, escribió el actor.

Una de las fotos que más llamó la atención fue a la que hizo referencia Juanpa, misma que editó y le puso un velo de novia a la intérprete de “No Es Suficiente”, lo que provocó risas entre sus seguidores y algunos preguntaban si de verdad se habían casado.

En su mensaje, el influencer agradeció a Paty, quien aparentemente fue la que pagó la cena y dejó en claro que ahora le toca a él pagar el salto desde un avión en paracaídas.

“Gracias por la cenita @patycantu ... ahora me toca a mi pagar el salto. Creen que se aviente? (Ok y me pones #conocerte y luego #odiarte de fondo en el avión? Para inspirarme jajaja)”, añadió.

A un día de haberse publicado, las imágenes tienen más de 944 mil “likes” en la cuenta de Juanpa Zurita y 115 mil en la cuenta de Paty Cantú, quien también posteó las imágenes con su “date”.