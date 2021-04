Paty Cantú recuerda pelito con Mario Sandoval; descarta reencuentro de Lu

CIUDAD DE MÉXICO.- Paty Cantú y Mario Sandoval consiguieron reconocimiento en la industria musical tras conformar el dúo Lu. Los cantantes mantuvieron una cercana relación de amistad; sin embargo, tras alrededor de cuatro años de trabajar juntos, en 2007 anunciaron la separación del grupo por diferencias irreconciliables. A más de 10 años de lo sucedido, la intérprete de "Suerte" recordó un polémico episodio que vivió a lado de su ex compañero.

Durante su participación en el programa Pinky Promise, Paty Cantú recordó su etapa en Lu y reveló los motivos por los que Mario Sandoval y ella decidieron no continuar con este proyecto musical, pese al éxito que alcanzaron con canciones como "Por besarte" o "La vida después de ti".

"Con mi ex compañero en Lu, yo de repente, cuando empezamos a llevarnos mal, yo pasé años tratando de encontrar a esa persona que según yo era cuando habíamos empezado: '¿Dónde está mi amigo?, ¿dónde está el amigo que yo tenía que era como mi hermano?'. Entonces por eso aguantaba y aguantaba muchas cosas, a pesar de que me lastimaba mucho nuestra relación", aseguró Paty Cantú.



Este fue el motivo de la separación

La cantante señaló que la principal razón por la que dejó el dúo fue porque su trabajo no era valorado ni reconocido. Mencionó que no se le permitía componer más de dos canciones por disco o protagonizar portadas ella sola.

"Me llamaba a juntas, él estando ahí sin que él me lo dijera directo, de que: 'por favor cuando él está cantando necesita que tú te hagas para atrás y no te muevas porque estás quitando la atención de él cuando está en su momento (...) Íbamos a las giras y no nos hablábamos, les decía a otras chicas que las metería al grupo porque él era Lu y yo pues nada más era el adorno", dijo.

La cantante señaló que continuó en Lu por el éxito que tenían juntos, pero que con el paso del tiempo la situación se volvió intolerable y recordó una discusión con Mario Sandoval antes de un concierto.

"Antes de salir a dar el primer show, eran tres días seguidos, tuvimos un pleito en el camerino y él me dijo muchas cosas. Me dijo: 'Se acabó el proyecto' y se salió del camerino y me dejó hablando sola (...) Me acuerdo que estaba mi hermana, entró y yo estaba llorando y le dije 'acaba de pasar esto, ya se acabó el proyecto, no le digas a nadie'", mencionó.



Condicionada para continuar en Lu

La cantante reveló que escribió su canción "No fue suficiente" basándose en cómo terminó su relación laboral con Mario Sandoval. Comentó que poco después de la discusión, su ex compañero ya estaba buscando a su sustituta.

"De hecho por eso escribí la frase en No fue suficiente: 'Aún así te vas y me quedo hablando sola', aunque parece es una canción de amor de pareja, no lo es (...) Después él ya estaba buscando gente para sustituirme, ofreciéndoles el trabajo, fue a la disquera, les enseñó fotos de otras chavas, nosotros seguíamos haciendo shows", dijo.

Más adelante, la cantante comentó que tuvo una última incomoda conversación con Mario Sandoval, quien señaló que Paty Cantú podía seguir en el dúo, pero como "empleada", lo cual ella rechazó.

"El mandó un correo pidiendo que si el proyecto seguía tenía que yo comprometerme a no componer más, a no meterme en la producción de videos y shows, que él definía la mezcla de las canciones y que tan fuerte estaba presente mi voz, y entonces le contestaron: '¿Quieres que en lugar de ser tu socia, sea tu empleada?' y el contestó, 'Sí'", recordó.

Paty Cantú descartó de manera rotunda un reencuentro de Lu. "Yo sé que él (Mario Sandoval) habla muy bien de mí, se lo agradezco, dice que me quiere mucho pero los hechos en esos 5 años fueron muy duros", indicó.