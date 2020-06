Paty Cantú dará concierto virtual

MÉXICO.- Paty Cantú realizará un concierto “Irrepetible”, como ella misma lo dijo, vía streaming el próximo 28 de junio a las 17:30 horas, tiempo centro de México.

La cantante interpretará solo canciones de la agrupación “Lú”, en la que ella estaba al lado de Mario Sandoval, quienes cosecharon éxitos entre el 200 y 2007, cuando se separaron.

“Estaré con 3 músicos tocando varios instrumentos cada uno, con diseño de iluminación, cambios de cámara, interacción con la gente, serán 2 horas. no es un live de casa con una guitarra, será un concierto único”, comentó.

Cantú realizará dicho evento para ayudar a su equipo de trabajadores que siempre la acompaña, y asegura que ella no ganará nada de dinero.

“Estamos generando ingresos para ellos que viven al día, si no hay conciertos no tienen dinero, es un trabajo volátil y quiero apoyarlos. Yo de eso no me voy a llevar nada”, mencionó.

El precio del concierto es de 99 pesos, y el costo solo cambiará el día del evento, el cual será de 150 pesos.