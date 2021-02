Paty Cantú asegura que le rompieron el corazón y escribió “Odiarte”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el enorme éxito obtenido con su tema “Odiarte”, Paty Cantú se sinceró con su público y habló sobre cómo le rompieron el corazón y plasmó sus sentimientos en la canción que ha sido un “hitazo” en las redes sociales y durante dos días seguidos fue tendencia.

No es común que la intérprete jalisciense hable ante los medios sobre su vida privada o sobre sus sentimientos, pero esta vez platicó a El Heraldo que vivió una decepción amorosa que plasmó en una canción.

Es una historia de amor dolorosa y genuina. Creo que varios podemos experimentarla si tenemos la suerte de enamorarnos, pero nadie te dice que cuando reconoces un alma gemela, no significa que van a estar contigo, porque muchas veces la vida va a separar esos caminos. A mí me pasaba eso y por salud mental, me decía tengo que odiarlo, necesito acordarme por qué es bueno que no esté aquí”, comentó.

La cantautora detalló que estando afectada por el desamor que estaba enfrentando, llegó al estudio y junto con Andrés Torres y Mauricio Rengifo escribieron la letra de la canción que posteriormente grabó en colaboración con el cantante venezolano Lasso.

“Ahí fue cuando me di cuenta que no podía, que quizá es mejor aprender y entender que hay muchos tipos de amores y pueden no estar contigo, pero el sentimiento está ahí”, externó.

Cantú explicó que siempre ha sido reservada con su vida privada por el machismo que existe en la industria y no quería sus situaciones personales resaltaran más que su talento como compositora, cantante o productora.

“Era reservada, porque cuando empecé había mucho machismo y era importante que la conversación fuera mi música, al crecimiento como compositora, productora o formando parte del consejo de los Grammy Latinos. Necesitaba credibilidad y si abría la puerta de mi vida personal, ya no se hablaría de mi esfuerzo profesional, ni de mi lucha por la igualdad”, afirmó la intérprete.

En cuanto al dueto que hizo con Lasso, Paty Cantú destacó que desde que se compuso el tema sabían que sería un dueto con un artista que tomaría la voz de la persona que le rompió el corazón, pero sin llegar a satanizarlo y fue lo que se logró con la voz del cantante venezolano.