Patty Jenkins se une a Netflix

ESTADOS UNIDOS.- Patty Jenkins, directora de la película ‘Wonder Woman’ se ha convertido en una de las creativas más animadas de Hollywood, y parece que está a punto de llevar su talento a Netflix.

Según información de Variety, Jenkins ha firmado un acuerdo de varios años con Netflix para producir nuevas series de televisión. Los tres años están valorados en $10 millones de dólares.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a Patty Jenkins a Netflix", dijo Channing Dungey, vicepresidente de series originales en Netflix, en un comunicado. “Su trabajo pionero ha superado los límites y con confianza cuenta historias que dejan una huella inolvidable. Esperamos fomentar sus muchas ideas y ayudarlas a cobrar vida", señaló.

"Estoy tan emocionado de embarcarme en un gran viaje para hacer el nuevo mundo de la televisión con una compañía y un grupo de personas que admiro tanto como Ted, Cindy, Channing, Peter y el equipo de Netflix", dijo Jenkins en un comunicado. "Espero con ansias profundizar en un gran trabajo juntos pronto".

Los créditos de televisión anteriores de Jenkins incluyen la producción ejecutiva y la dirección de múltiples episodios de la miniserie I Am the Night de TNT. Antes de eso, dirigió episodios de Arrested Development, Entourage y The Killing.

Jenkins es el último creador de alto perfil en llegar a un acuerdo con Netflix, después de Ryan Murphy de American Horror Story, Shonda Rhimes de Grey's Anatomy y David Benioff y D.B. de Game of Thrones. Weiss