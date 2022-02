Patricio Cabezut vinculado a proceso por violencia familiar

Ciudad de México.- El conductor Patricio Cabezut fue señalado por delito de violencia familiar, por lo que fue vinculado a proceso.

“Soy junto con mis hijas parte de la estadística de violencia en nuestro país, pero hoy las leyes estuvieron de nuestro lado”, dijo Aurea Zapata ante las cámaras del programa Hoy.

Por otro lado, Cabezut niega las versiones de la actriz y asevera que no hay pruebas que lo indiquen como agresor físico o emocional contra ella y sus dos hijas.

Es la mínima probabilidad de que haya ocurrido lo que ella dice de mí, con esa mínima, lo repito por cuarta y quinta vez para que quede claro, la mínima probabilidad de que pudo haber ocurrido eso, es suficiente para que se haya resuelto la vinculación”

Refutó el presentador.

La defensa de Patricio

A su vez, la defensa legal de Patricio añadió: “vamos a tratar de combatir esta resolución, con una apelación, estamos en tiempo perfectamente, no hay riesgo hasta este momento de que mi cliente quede en prisión preventiva”.

Finalmente, Patricio Cabezut aseguró al borde del llanto que lo que más le duele de este proceso es no poder convivir con sus niñas.

“Lo que me tiene perturbado, lo que me tiene verdaderamente triste, destruido, desecho, es no poder ver a mis hijas, ya pasaron dos meses, casi ya tres meses, se van a cumplir 3 meses el próximo domingo para ser más precisos, de que no tengo contacto alguno con mis hijas, y la preocupación mía y de toda mi familia es el daño que ya tienen mis hijas”, remató.

Fue el pasado mes de noviembre cuando el periodista Carlos Jiménez confirmó que Patricio fue denunciado por Aurea ante la Fiscalía por violencia familiar y por colocarle micrófonos y cámaras escondidas para grabarla en su domicilio.