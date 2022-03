Patricio Cabezut tiene orden de restricción para ver a sus hijas afirma la esposa del conductor

Patricio Cabezut y Aurea Zapata continúan en una batalla legal después de que la actriz demandara por violencia intrafamiliar contra el conductor.

A pesar de que el presentador ha negado las acusaciones en su contra y ha señalado a su ex por no poder ver a sus hijas, Aurea manifestó en entrevista para el programa Ventaneando que las autoridades son las que giraron una orden de restricción contra él.

El señor está vinculado a proceso, ¿qué quiere decir?, que nos vemos en dos meses para desahogar más pruebas, la situación es una denuncia por violencia familiar en la que me encuentro junto con mis hijas. Él tiene una restricción, primero la tuvo por 60 días, después por 30 y ahorita tiene otra restricción por lo familiar hasta que se decida qué va a pasar”, aseguró Zapata.

De la misma manera, la también conductora de televisión negó que ella esté impidiendo la convivencia entre padre e hijas. “Se ha manejado mucho que yo fui la persona que le quitó a sus niñas y no es así, después de una denuncia las autoridades deciden apartarnos, darnos protección como mujeres en lo que se hace la investigación, así que no fui yo quien le quitó a las niñas. Yo no soy mala persona ni soy quien tiene el poder de quitárselas, es la autoridad quien decide, y yo siempre he manejado que no le voy a poner restricción mientras él cumpla y que las leyes decidan sobre nuestra violencia familiar que estamos viviendo, pues será el rumbo que tomemos como antes familia, ahora dos personas que tienen dos hijas hermosas, que están en espera de que esto pronto termine, se llama violencia familiar y más que todo es psicológica”.

Asimismo, Zapata confirmó que en este momento continúa siendo esposa de Cabezut. “Todavía no firmamos, él metió la demanda de divorcio, y bueno, a esperar cuando nos toca firmar eso, como se dice, es un simple papel, y bueno, fueron 10 años juntos y bueno, ya después podré platicar un poco, y creo que es lo mejor, nunca hablar del papá de tus hijos es lo más sano”.

Por su parte, Patricio negó que las autoridades le tengan prohibido ver a sus descendientes, y que además se encuentra esperando el plazo para echar por tierra los señalamientos de Aurea.

“Hay una vinculación a proceso, significa que se van a entregar pruebas complementarias, el 14 de abril es la finalización, en espera de lo que determine la juez, si le pone fecha de juicio, ¿eso que nos va a permitir?, que ya la simple palabra de la señora, ya no cuenta, ahora ella tendrá que demostrar con pruebas, lo que dice de mí, de esa supuesta violencia emocional, y nosotros vamos a poder presentar nuestras pruebas para debilitar lo que ella menciona”, manifestó.

Finalmente, Cabezut confesó: “con la pena y la tristeza de que sigo sin poder ver a mis hijas, yo no tengo ningún tipo de restricción para poder acercarme a ellas y lamentablemente ella, la supuesta víctima no ha tenido la voluntad ni el deseo de que el derecho que tienen mis hijas de convivir con su padre lo tengan […] te repito, yo no tengo ninguna restricción de ningún tipo, y si no que la muestren, para acercarme y poder convivir con mis dos hijas”.