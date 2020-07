Patricio Borghetti desmiente que el esposo de Grettell Valdez esté en la cárcel

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricio Borghetti, padre del hijo de Grettell Valdez, rompió el silencio después de darse a conocer que Leo Clerc, actual esposo de la madre de su primogénito, se encuentra arrestado en Suiza acusado de fraude y lavado de dinero.

Durante el programa Venga la Alegría, el conductor del matutino fue interrogado por la situación que enfrenta su ex pareja, a lo que explicó: “Ella ya sabía, era algo que ella y él tenían platicado y sí está sacada de onda por cómo se manejó, no es lo mismo decir cierta persona tiene una demanda y está resolviéndolo por la vía legal y otra cosa es decir está preso o está en la cárcel, que no es cierto y cobra una relevancia muy grande aquí porque Grettell es una figura pública”.

Aunque destacó que no intervendrá legalmente en ese caso, Patricio aseguró que la actual pareja de Valdez es una buena persona.

“Eso es algo que sé: Que ellos van a dar un comunicado en el transcurso de este día, eso es lo que ella me dijo. Y sí te puedo decir que el único juicio que yo tengo para con Leo es el que yo tengo de mi hijo y que es realmente el único que me importa a mí como papá. Santino adora a Leo, siempre se ha comportado espectacular con él y Santino lo quiere mucho”.

De la misma manera, el también actor y cantante confesó que tuvo la oportunidad de hablar con Leo Clerc. “Me marcó a mí desde Suiza ayer para aclararme y le dije ‘quédate tranquilo, resuelve lo que tienes que resolver y aquí estaremos al pendiente’”.

Finalmente, el artista argentino aseguró que si el marido de su ex no ha viajado a México es debido a que su madre se encuentra delicada de salud.