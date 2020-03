Patricio Borghetti afirma que pérdida del olfato y del gusto es síntoma de coronavirus

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricio Borghetti, junto a su pareja Odalys Martínez, dieron positivo con coronavirus y están en aislamiento desde hace seis días, y comparten con sus seguidores su día a día.

Pato, comentó que hace unos 10 días, antes de saber que estaba infectado con COVID-19, visitó a un otorrinolaringólogo debido a que había perdido el sentido del olfato y del gusto, y afirma que estos también son síntomas.

“Si tuve un síntoma y me acabo de enterar, esto no lo sabe mucha gente… es la pérdida del olfato, me atrevo a compartirlo porque si me pasó… decidí ir al doctor, no tenía fiebre no me sentía mal”, platicó.

Según la doctora que atendió a Borghetti este síntoma lo acaban de descubrir, ya que varios otorrinolaringólogos que atendieron a personas con este problema, posteriormente fueron detectados con coronavirus, incluso los doctores también.

Autoridades sanitarias francesas advirtieron el pasado viernes 20 de marzo que la pérdida del olfato puede ser uno de los síntomas que se manifiestan en caso de infección con el coronavirus y recomendó a los ciudadanos que consulten con su médico por teléfono si eso les sucede.