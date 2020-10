Patricia Reyes Spíndola sintió culpa cuando le diagnosticaron cáncer de mama

En la mayoría de los casos, cuando una mujer recibe la noticia de que padece cáncer de mama, el primer sentimiento que le invade es el miedo. Sin embargo, para Patricia Reyes Spíndola fue diferente, pues su primera reacción fue sentirse culpable.

En exclusiva para Grupo Healy, la actriz de “Imperio de Mentiras” recuerda su sentir aquel fatídico 2011 en que fue diagnosticada con cáncer de mama.

Primero no fue el miedo, lo primero que me entró fue culpa, por hacer sufrir a mis seres queridos. Cuando empecé a ver como empezaron a sufrir en mi entorno, mi primer sentimiento real fue de culpa y eso me hizo sentir mucho peor”, dijo Patricia en videollamada.

“Primero lo digerí y no acababa de entender si sí o si no, me tardé en pasar a la etapa de susto porque hasta mi propio médico me dijo: ‘Déjate de preocupar de los demás, preocúpate de ti’. Trataba de que mi gente no se sintiera mal con esto”, continuó.

NI POR FUMAR NI POR RENCOROSA

La actriz de “Fear the Walking Dead” dijo que, aunque siempre es recomendable llevar una vida sana, eso garantiza que alguien no vaya a sufrir cáncer de mama, por lo que pidió a las mujeres “no sentirse intocables” por esta enfermedad.

¡Qué el Cancer no te entierre, entiérralo tú! #OctubreRosa #VivaLaReconstruccion Fotografía: César Vera Arte: Gustavo García "La Dolososa"Maquillaje: Julio ArroyoProducción: Pedro Torres Publicado por Patricia Reyes Spíndola en Viernes, 16 de octubre de 2015

“En esa época tenía dos años casi sin fumar, soy delgada, como sano, no soy rencorosa, trato de ser siempre alegre. De pronto oigo que dicen ‘es que estaba obeso, es que no se cuidaba, es que era rencoroso’, no, esa es una cosa genética, punto. Yo vengo de una familia con historial de cáncer. No caigamos en que ‘a mí no me va a pasar porque soy flaca, me cuido, soy fitness’. Aunque hagan todo eso, revísense, por favor”, externó.

REVISIONES SIN FALTA

Desde que logró vencer el cáncer de mama, Patricia ha cumplido con sus revisiones en el periodo de tiempo que le corresponde, e invitó a las mujeres a hacer lo mismo con la mejor actitud para prevenir cualquier mal.

@reconstruccion.com.mx#OctubreRosa #VivaLaReconstruccion Fotografía: César VeraArte: Gustavo García "La Dolorosa"Maquillaje: Julio ArroyoProducción: Pedro Torres Publicado por Patricia Reyes Spíndola en Miércoles, 14 de octubre de 2015

“Justo en estas fechas me hago análisis por si me vuelve a tocar. Al principio iba cada 3 meses, luego 6 y ahora cada 9 meses. No dejo pasar más ese tiempo y la semana que entra, el primer día que no tenga llamado e la telenovela que estoy haciendo iré a mi revisión. No pensemos sólo en el mes de octubre sino en todos. Tóquense, quiéranse, revísense ustedes mismas. Lo puedes hacer hasta en pareja”, puntualizó.

SOBRE PATRICIA REYES SPÍNDOLA

-Actualmente participa en la telenovela “Imperio de Mentiras” encarnando a “Sara”, una viuda reservada y prudente.

-En 2015 lanzó su cortometraje “La Teta de Botero”, donde plasmó su experiencia con la enfermedad, realizado en conjunto con Humberto Busto.

-Hizo una sesión de fotos con Pedro Torres para mostrar los estragos del cáncer de mama en su cuerpo y concientizar a las personas.

-Lanzó el libro “La vida da muchas vueltas”, con las editoriales Planeta y Diana donde escribió sobre su experiencia con el cáncer de mama.

-Poco antes de ser detectado el cáncer, a la actriz se le retrajo el pezón izquierdo.

-En 2011, el astrólogo Mario Vannucci le leyó el tarot a Patricia y le predijo una enfermedad grave; días después se le detectó el cáncer.

-A raíz de la enfermedad, se le quitó el seno izquierdo, y tiempo después se realizó una cirugía estética.