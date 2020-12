Patricia Reyes Spindola platica sobre su experiencia platicando con desconocidos

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricia Reyes Spindola abrió una línea telefónica durante esta pandemia para ayudar a personas que necesiten platicar, desahogarse y hablar con una persona que admiren, apegándose al anonimato que permite esta confianza para conversar.

"Cómo soy muy sociable, se me ocurrió la idea de tener un teléfono y poder platicar con gente de fuera, con la intensión de ayudarme y ayudar a la gente que se sienta sola y he tenido una excelente respuesta", afirmó.

La actriz y maestra de actuación continúa con sus clases de actuación en línea, actividad que le consume gran parte de su tiempo, pero después de la pérdida de su madre mayor de 90 años, esta nueva actividad le ayudó a superarlo.

"Pensé que me llamarían muchas señoras, de las que ven nuestras novelas, y para sorpresa me hablan muchos jóvenes", explicó sorprendida Reyes Spíndola, a lo que agregó, "Me llaman hombres que se sienten solos, personas que necesitan hablar, siempre les recomiendo que escuchen música, que coman rico, que se consientan".