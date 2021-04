Patricia Manterola festejó sus 49 años a lado de su familia

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricia Manterola ha cautivado con su talento y carisma frente a la cámara, pero su belleza y la figura que ha mantenido a su edad ha dejado boquiabiertos.

En días pasados la actriz celebró su cumpleaños número 49 a lado de su familia, con quienes al parecer pasaron unos días en el mar para relajarse y estar juntos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Manterola realizó una publicación de una fotografía en la que acompañó con un mensaje de agradecimiento por la vida y la mujer en la que se ha convertido.

Además la artista recordó a sus padres quien les dio la vida y por supuesto incluyó en esta dedicación a su esposo y sus tres hijos que han estado siempre a su lado.

¡Es mi cumpleaños! Que bendición tan hermosa abrir los ojos y sentir el amor de tanta gente. Sin duda la vida me ha dado la gran bendición de cruzarme en el camino con seres que independientemente del tipo de experiencia vivida, solo veo con ojos de amor y agradecimiento por haberme ayudado a forjar la mujer plena que soy hoy.En este día bendigo a mi madre hermosa @marylolycarrion y a mi padre QEPD por haberme dado la vida. Gracias infinitas ¡Los amo!. También agradezco sin duda el amor de todos los que me rodean, en especial el de los 4 hombres más importantes de mi vida @forrestkolb @luccakolb @alessokolb @kolbmatteo ¡Caminar a su lado me hace la mujer más feliz del mundo! LOS AMO !Y gracias de antemano a TODOS ustedes por sus buenos deseos! Los quiero " escribió la artista.