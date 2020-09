Patricia Manterola explica el motivo por el cual prefiere no hablar sobre Xavier Ortiz

MÉXICO.- Luego de muchas preguntas por parte de sus seguidores en redes sociales, Patricia Manterola decidió romper el silencio en cuanto a su tiempo compartido con Xavier Ortiz. Sin embargo, habló para señalar que prefiere guardarle respeto y no dar detalles sobre sus anécdotas.

‘’Quiero serles muy honesta mis amores, ustedes saben más que nadie el cariño que nos tuvimos Javi y yo en el momento que compartimos nuestra vida, eso fue ya hace 16 años, hace muchos años, y siempre nos tuvimos un respeto muy especial, yo no quiero faltar ese respeto en este momento tan difícil para sus seres queridos, para su familia, para su hijo y prefiero mantenerme mis comentarios, mis experiencias, mis anécdotas, todo lo llevo en el corazón’’, expresó la famosa.

Fue mediante un live en Instagram que la cantante decidió ponerle fin a la situación y dejar claro a sus fanáticos, y a los medios, que no dará declaración alguna, al menos sobre su vida íntima con el fallecido actor.

‘’Hablar no aporta nada, siempre creo que he sido una mujer muy prudente, nunca me ha gustado hablar y declarar de cosas que no me competen a mi, entonces espero lo entiendan mis amores, gracias por preguntar’’, finalizó.