"Patria y vida", una de las 50 mejores canciones del año, por Rolling Stone

Miami, Estados Unidos.- La canción "Patria y vida", el himno de los que quieren un cambio político en Cuba, es una de las mejores 50 canciones de 2021, por la revista Rolling Stone, según la clasificación anual, que también incluye temas de Rauw Alejandro, Maluma, Aventura, Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas.



En la lista con lo mejor de 2021, que encabeza "Essence", del nigeriano Wizkid en colaboración con Tems, el tema "Patria y vida", interpretado por Yotuel Romero, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, Eliécer "El Funky" Márquez y el dúo Gente de Zona, se ubica en la trigésima posición.



El sencillo, que da la vuelta al eslogan de la revolución cubana "Patria o muerte" y acompañó las protestas a favor de cambios en la isla caribeña, cierra de esta forma un gran año en el que también logró dos premios en los Latin Grammy, incluido el de mejor canción del año, un galardón que "reforzó el peso emocional y el poder del himno de protesta" detrás de la canción, según la revista.

El sencillo resalta "el peligro de hacer arte disidente en Cuba, especialmente después de que Osorbo fuera encarcelado, donde se encuentra recluido desde mayo", destacó Rolling Stone.



En su clasificación con lo más destacado del año, la publicación incluye a otros artistas latinos como Rauw Alejandro, que se coloca en el puesto 8 gracias a "Todo de ti", un tema que, con sus sonidos que remiten a la "new wave" de los años 80 y escapan de la corriente dominante en la música latina, "inesperadamente se convirtió en un gran éxito mundial".

En la posición 22 aparece "Lo Siento BB:/", de Tainy junto con Bad Bunny y Julieta Venegas, "una colaboración ingeniosamente inesperada que es audaz y con visión de futuro sin perder su tierno y doloroso centro", señaló la publicación.

"Rumba (Puro Oro Anthem)", esa "oda" a la "rumba loca" del colombiano Maluma, se ubica en el puesto 28, mientras que en la casilla 35 están el grupo de bachata Aventura y el puertorriqueño Bad Bunny con "Volví", un tema que dejó a muchos soñando con "una segunda parte de la colaboración", como dijo la publicación.

"Drivers License", de Olivia Rodrigo; "Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X, y "VBS", de Lucy Dacus, ocuparon la tercera, cuarta y quinta posición, respectivamente.