Pato Levy dice que la muerte de su madre lo enfermó del corazón

Ciudad de México.- Pato Levy aseveró que su recaída de salud es producto de la muerte de su madre, Talina Fernández, quien murió en junio de este año por leucemia.

Después de que en días pasados se informara que Levy fue internado en el hospital, dio una entrevista para Sale el Sol y dijo.

Mucha gente me ha estado contando a partir de que tengo un problema en el corazón, que sí existe la posibilidad de que te rompan el corazón por la pérdida o por el dolor de una persona muy querida, puede ser una relación amorosa, puede ser, bueno, pues se va a mi jefa, estuve colaborando con ella, chambeando con ella a su lado, duermo en el cuarto de junto de ella y moques perico, que me voy al hospital”

Cercanía con su madre

Debido a la cercanía que tenía con “La dama del buen decir”, Pato manifestó: “Traigo una arritmia, me tengo que operar y… nadie va a vivir para siempre, bueno, yo le dije a mi mamá que la iba a cuidar para siempre, pero tampoco en el más allá ¿no?, que no se pase”.

Sobre sus complicaciones de salud, Pato detalló: “Empecé a retener muchísima agua, empecé a subir muchísimo de peso, yo era una persona que era talla 32 de pantalones, y en menos de 6 meses subí 80 kilos (…) entonces me fui a hacer unos exámenes y demás y traigo 60 kilos de agua, porque mi corazón tuvo una arritmia y empezó a bombear sangre a zonas diferentes de mi cuerpo, y esa arritmia tengo agua en los pulmones, me canso muchísimo, y bueno, ya con tratamientos, con diuréticos, estuve hospitalizado 10 días, y ya bajé 30 kilos de milagro. Tengo mucha agua que estoy reteniendo, no la está procesando mi cuerpo, pero mira, seguimos adelante, estamos bien, estoy vivo”.

Pero al hablar de la fecha de la cirugía, el descendiente de Fernández explicó que necesita dinero para dar este paso médico. “Básicamente tengo que conseguir, tenemos que abrir el testamento de mi mamá, que ha habido muchos problemas para conseguir yo la lana y poderme operar…”, expuso al respecto.

Complicaciones familiares

Y aclarando las complicaciones con sus consanguíneos, Pato contó: “Ha habido problemas porque todo mundo vive en lugares diferentes, hablando de los hijos de Mariana, mi hermana, María vive en Valle de Bravo, Paula vive por un lado en Cuernavaca, en una casa, José Emilio vive solito en una casa en Cuernavaca, Coco y yo vivimos juntos. Coco es el albacea, entonces la cuestión es unirnos todos, tener el tiempo para ir al notario y que se logre abrir la sucesión testamentaria y ya con eso ya vamos a poder a empezar a vender la casita de Acapulco”.

En este sentido, Levy quiso aclarar que el motivo de la venta de las pertenencias de su madre no solo es para ayudarse con su operación.

“Es para ayudar primero que nada a la casa, porque mantenemos una casa que es enorme, y esa casa no tenemos la lana para mantenerla ni mi hermano ni yo, y además mi mami tenía el más puro sentido de decorar, entonces tenía 8 millones de cuadros, 3 millones de platitos, de todo, entonces no podemos vivir con tantas cosas”, ostentó.

Se desprenden de pertenencias

De la misma manera, explicó: “Si me da un poco de tristeza el hecho de deshacerse de cosas de mi mami, pero lo más importante y las cosas más queridas, desde que mi mami murió nos juntamos todos Paula, José Emilio, María, yo, las muchachas que trabajan con nosotros, y agarramos todos lo que cada quien quería más representativo de mi jefecita santa, entonces lo importante ya lo tenemos cada quién. Yo me quedé con unos cuadros que pintó ella hermosos que me recuerdan a mi niñez”.

Finalmente, Pato Levy expresó que su familia ya decidió vender la casa de Fernández que se ubica en las Lomas. “Sí, vamos a intentar hacernos chiquitos, está terrible porque el mercado está malísimo para todos, para la compra y venta de casas, pero vamos a tratar de vivir con cosas más chiquitas, cada quien se queda con lo que mi mami nos deja y que nos gusta”, concluyó.