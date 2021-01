Pato Borguetti platica sobre las secuelas que le dejó covid-19 y cómo se cuida

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace casi un año, Patricio Borghetti fue uno de los primeros famosos en contagiarse de COVID-19 junto con su esposa, la conductora de "¡Cuéntamelo ya!" Odalys Ramírez. Luego de 10 meses, el artista asegura que no ha sentido ningún tipo de malestar relacionado con el virus, como otras personas que quedan con secuelas.

Sin embargo, el conductor de Venga la alegría asegura que continúa cuidándose para mantener sana a su familia, cumpliendo con diversos protocolos dentro y fuera de casa.

Además, Patricio Borghetti nos narra su experiencia con las clases virtuales de sus hijos Gia y Santino, quienes han tenido que adaptarse a una nueva manera de aprender.

“NOSOTROS NO TUVIMOS SECUELAS”

El presentador del programa de Televisión Azteca "Venga la alegría" expresa que es ser sobreviviente de la pandemia que aqueja al mundo y comenta que da gracias de ser de los privilegiados asintomáticos a covid-19.

“Ha sido una montaña rusa de emociones; primero, al haber padecido el virus, pues fue complicado, difícil, fue un poco angustiante también, en casa, con los niños, y bueno, toda la familia muy preocupada, pero gracias a Dios fuimos de los afortunados que nos dio leve, y pudimos salir adelante", expresó Borguetti.

Ademas Borguetti agradece el apoyo de ambas empresas, que les permitieron conservar sus empleos a él y su esposa, durante el padecimiento de covid-19, logrando regresar a sus puestos al dar negativos a la prueba.

“Gracias a Dios también fuimos afortunados en el sentido de poder seguir teniendo trabajo, porque muchas familias se quedaron sin una fuente de ingresos, y aparte del miedo que genera la pandemia en cuanto a la enfermedad, mucha gente atraviesa por dificultades económicas, entonces, dentro de todo, nosotros debemos estar agradecidos, valorando la situación", afirmó el conductor.

“Afortunadamente, nosotros no tuvimos secuelas, gracias a Dios, y creo que, al haber tenido síntomas leves, no tuvimos una carga viral tan fuerte, finalmente nuestro sistema no se vio tan comprometido y no se llegaron a dañar los órganos, porque hemos visto que este virus ataca de diferentes maneras y puede comprometer distintos órganos", afirmó.

Los cuidados continuán, no bajarán la guardia

Al ser cuestionado sobre la seguridad que siente después de haber padecido el virus, Patricio Borquetti aseguró que la guardia no se baja, continúan con los cuidados debidos, como si nunca se hubieran enfermado.

“Claro, seguimos cuidándonos, porque tampoco sabemos bien el tema de la inmunidad, no se sabe cuánto dura o si uno se puede volver a infectar en poco tiempo. Por eso, nosotros nos comportamos como si nunca lo hubiéramos tenido, y teniendo las mismas precauciones que antes", aseguro Pato.

El cantante está consiente de los males causados por este virus, del que cada vez se saben más detalles, pero aún es altamente contagioso en todo el mundo e invisible para muchos, lo que lo hace más letal.

“Lo que pasa es que es una enfermedad tan complicada, es tan difícil de detener por su naturaleza, por ser invisible y por no presentar síntomas en algunas personas. Hay que tratar de enfrentarla lo mejor posible y salir adelante”, aseveró.

Algo que ayudó mucho a Odalys y Patricio a salir adelante es un excelente estado de ánimo positivo, aseguró Borguetti, quién ve en la actitud una fuerte herramienta en la lucha contra el covid.

“Sí, mentalmente hicimos un clic aquí en casa de no dejarnos ganar por la paranoia, de no dejarnos vencer por el miedo, porque a veces, el sistema inmune se deprime cuando estás con ese miedo, y es peor. Entonces ahora, sí seguimos teniendo precauciones, sí seguimos cuidándonos, pero no hay que dejar que el miedo nos gane, eso nos quita claridad y no nos permite tomar las decisiones más acertadas”.

¿Cuáles son los protocolos de salud que siguen como familia?

“De entrada, en nuestras empresas, digo, la de Odalys (Televisa) y la mía (TV Azteca), tienen muy buenas medidas de seguridad, hay mucha menos gente, menos invitados a nuestros programas, no se permiten los asistentes del talento dentro del foro ni choferes".

“Tenemos gel antibacterial por todos lados, los camarógrafos y el equipo técnico están con cubrebocas todo el tiempo, y eso nos brinda cierta tranquilidad. Además, cuando regresamos a casa, antes de saludar a cualquier persona, cuando entramos, tenemos el tapete sanitizante y nos metemos a bañar".

“La ropa que usamos se va automáticamente a una bolsa para lavar. Cuando llegamos sólo decimos “hola” de lejos hasta que nos aseemos".

La vida social se ha limitado, pero la vida sigue

Patricio afirma que la interacción con sus amistades y familiares ha reducido de manera considerable, lo que ha sido más difícil para los niños, pero ellos comprenden que es por su propio bien y conservar la salud como familia.

“Tratamos de limitar al máximo las visitas, es muy difícil sobre todo por los niños, el no poder convivir con sus amiguitos, sus primos y demás. Todavía no sabemos claramente el tipo de impacto que tendrá esto en los pequeños, el tema de la escuela, la educación. Nosotros tratamos de evitar, lo más que podamos, la exposición, cuidamos al máximo eso mientras estemos con este semáforo así (rojo), para no acrecentar las posibilidades", explicó.

Como en todos los hogares, los conductores han presentado las dificultades propias de todas las familias, incluyendo la educación en casa, lo que ha sido de lo más complicado.

“Sí, es un tema, un desafío para toda la familia; para los niños, obviamente, para los papás también, es complicado, y hay que entender poco a poco estas nuevas formas de educación, y creo que también las escuelas están haciendo un gran trabajo y tendrán que seguir haciendo un trabajo importante para comprender que tiene que cambiar un poco el sistema con esto, porque no pueden ser tantas horas de clases frente a una computadora, la tele o un iPad", narró.

“Siento que deben revisar un poco el contenido, aunque la verdad es que yo no soy quien para meterme en un terreno que no me corresponde, pero sí digo que, como sociedad, debemos adaptarnos y tratar de ayudar a los niños, lo más posible, para que no se atrasen en su aprendizaje, porque va a ser una generación que se verá afectada; claramente tendrán un impacto en cuanto a su formación se refiere", finalizó.

CUMPLE 10 AÑOS JUNTO A ODALYS

Patricio Borghetti, nacido en Buenos Aires, comenzó su relación con Odalys Ramírez en 2011, y de esa unión nacieron Gia, en marzo de 2016, y Rocco, en abril de 2019. Actualmente, los famosos son de las parejas más queridas de la televisión, y han demostrado madurez al compartir momentos especiales en familia con Grettell Valdez, anterior pareja de Patricio y madre de su hijo Santino.