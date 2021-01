Pati Chapoy revela que "Ventaneando" tendrá su propia serie.

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguna, Ventaneando es uno de los programas de espectáculos más importantes en la historia de la televisión, que en esta semana celebró su aniversario y lo hizo con un programa especial lleno de sorpresas.

No en vano acaban de celebrar su aniversario número 25 con una reunión muy especial, en la que se han dado cita, de forma presencial y a distancia, todos los conductores que alguna vez formaron parte de este programa, incluida Atala Sarmiento, quien hace dos años salió de la emisión en medio de la polémica y de especulaciones, mismas que parecen haber quedado atrás con esta reciente aparición.

Por si eso fuera poco, Pati Chapoy, líder de este programa, acaba de confirmar una noticia que tiene muy emocionados a los fans del show, pues confirmó que Ventaneando tendrá una miniserie, misma que ya se encuentra en planeación.

Fue durante una entrevista virtual, realizada el pasado 22 de enero, luego del programa especial que tuvieron por su 25 aniversario, que Pati confirmó que pronto podría salir al aire una producción inspirada en "Ventaneando", luego de que se le preguntara por la posibilidad de realizar un proyecto como ese y sobre por quien le gustaría ser interpretada, sorprendiendo a todos con su respuesta.

Aunque la noticia ha sorprendido a todos, los seguidores de "Ventaneando" se quedaron con las ganas de saber más, pues Pati no entró en detalles sobre la realización de esta miniserie, ni del tipo de producción que será, por lo que será cuestión de esperar para conocer más sobre este proyecto con el que sin duda lograrán el mismo éxito que han tenido con Ventaneando.

En la misma entrevista, Pati también habló sobre el papel que ha desempeñado al frente de este programa durante 25 años, revelando que por ahora, no tiene planes de pasar la estafeta o retirarse, como muchas veces se ha especulado.

Sin embargo, se mostró consciente de que en algún momento tendrá que hacerlo y pasar la estafeta a alguien más. “No sé (cuánto tiempo más estaré en Ventaneando), hasta donde me alcance el tiempo, hasta donde me alcance el karma y eso no lo sé. Estoy donde me gusta y continuaré", sentenció la periodista.