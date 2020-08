Pati Chapoy recordó el día que intentaron encarcelarla

CIUDAD DE MÉXICO.- La trayectoria de Pati Chapoy habla por sí sola y, aunque posee un currículum intachable, hay un capítulo en su vida profesional que la marcó debido, pues la puso en riesgo de ir a la cárcel. Con motivo del aniversario número 27 de Televisión Azteca, en Ventaneando, echaron un vistazo al pasado para recordar aquel día en el que, la titular de la emisión tuvo que llegar al trabajo en helicóptero para evitar que se hiciera efectiva la orden de aprehensión que se giró en su contra por el uso de imágenes de programas de Televisa.

Por primera vez desde aquel incidente, la periodista dio detalles de cómo se enteró que querían arrestarla, de cómo lo evitó y del apoyo incondicional que le brindó Ricardo Salinas Pliego quien impidió que pisara la prisión. Convencida de que este episodio de su vida fue el más difícil, en el terreno profesional, Pati se sinceró y contó las razones por las que, el entonces Procurador, buscaba aprehenderla.

Con un video, en el que vemos su arribo a la televisora en helicóptero, Pati narró cómo vivió es día que, sin duda, fue el más complicado de su vida profesional: “Lo que ustedes están viendo es el helicóptero de Azteca que me viajó de mi casa a las instalaciones de Azteca, cuando Televisa quiso meterme a la cárcel. Este video, que yo ya no lo recordaba, les soy sincera, pues fueron momentos muy difíciles para mí, fui custodiada por los abogados que me puso Ricardo Salinas para evitar que me llevara a la cárcel Televisa. Fui acompañada, obviamente, por mi marido; en cuanto bajamos del helicóptero y en ese momento nos estamos dirigiendo a la oficina de Ricardo Salinas Pliego (…) pasamos a la sala de juntas, de ahí, salgo y voy a maquillaje para prepararme, con vestido, maquillaje y todo, para conducir Ventaneando Millonario, ese día me tocó a mí dar una explicación al público de lo que estaba sucediendo”, recordó.

Ricardo Salinas Pliego no quiso permitir que la conductora de su mejor programa fuera a prisión, por lo que decidió usar sus recursos para protegerla.

La periodista narró cómo fue que se enteró que, a las afueras de Azteca, ya la esperan unos agentes: “Estábamos transmitiendo el programa y de repente llegó Nacho Morales que era entonces el Director Financiero de la empresa, me llamó a su oficina y me dice: ‘Pati hay una orden de aprehensión en tu contra’, le dije, ‘¿qué hice?’, ‘Televisa está muy enojada, entonces ya hay ciertos…’ bueno, afuera de Televisión Azteca ya estaban apostados varios agentes para detenerme, entonces, decidió Nacho que me iban a llevar en el asiento de atrás, tapada, en otro coche, para despistar a los agentes que estaban afuera. Ese día se había inaugurado en mi casa, vivo en una colonia cerrada aquí en la Ciudad de México, tenía una sola entrada, y ese día se abrió una segunda entrada, en la parte de atrás de la colonia, lo cual me permitió a mí, entrar por la parte de atrás porque, por delante ya había gente esperándome”.

En medio de la tensión, Pati dio detalles de la junta que sostuvo esa tarde con su jefe, Ricardo Salinas Pliego, quien le contó las otras razones por las que la televisora de San Ángel estaban tras de ella: “Cuando llego a la oficina de Ricardo Salinas Pliego, obviamente Ricardo imagínate en el momento en el que estaba recuerdo que, entre muchas cosas que platicamos, le dije: ‘A ver Ricardo, yo no termino de entender por qué con el peso, con la estatura y la edad que tengo me quieren meter a la cárcel, ¿porque estoy haciendo mi trabajo?’ y me dijo: ‘no, tú estás en medio de un pleito de Televisa con Azteca porque obviamente venimos a romper el monopolio de Televisa’”, recordó. A la distancia, la periodista confesó que el Procurador de aquella época tenía todas las intenciones de apresarla: “‘Ahh… ¡qué fuerte!, pero Lozano Gracias que, entonces era el Procurador, Antonio Lozano Gracias, le dijo a Ricardo Salinas: ‘Déjame meterla unos minutitos a la cárcel y te prometo que la saco, para que se calme Televisa’ y Ricardo Salinas le dijo que de ninguna forma, que ni un segundo iba yo a estar en la cárcel. Cómo no agradecerle, cómo no agradecer a esta empresa lo que nos ha dado”, recordó visiblemente emocionada.

Un helicóptero de TV Azteca fue directamente a la casa de Chapoy para trasladarla al estudio y evitar que fuera detenida

El cambio de ley que provocó ‘el suceso Chapoy’

La orden de aprehensión en contra de Pati Chapoy hacía referencia al uso de material audiovisual de Televisa y así se explicaba en el documento, según publicó el diario La Jornada, en su edición impresa del 31 de julio de 1997: “El juez primero de distrito en materia penal, Arturo Sánchez Valencia, dictó auto de formal prisión a Pati Chapoy, conductora del programa de televisión Ventaneando, al considerar que existen elementos para procesarla por infracción al artículo 135 de la Ley Federal de Derechos de Autor, al utilizar fragmentos de imagen de los programas de Televisa”.

Fue tal el impacto del caso de la periodista que, tras tres años de litigio, un juez falló a su favor y se reconoció el derecho de la crestomatía: “Se estableció jurisprudencia con relación a lo que te estaban acusando, cambió la ley”, comentó Pedro Sola. Por su parte, Mónica Castañeda habló de cómo el caso de Pati tuvo repercusión en todo el periodismo: “Muchas escuelas de Comunicación imparten hoy en día el derecho a la crestomatía como un asunto que está autorizado ante la ley a partir de lo que sucedió contigo”. Consciente de la importancia que tuvo aquel proceso legal, Chapoy comentó: “Recuerdo un titular del periódico Reforma que decía: ‘El suceso Chapoy logra subir el costo de las inversiones de Azteca’”, finalizó.