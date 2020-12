Pati Chapoy difunde fake news y "mata" a Irma Serrano

CIUDAD DE MÉXICO.-La veterana periodista titular de Ventaneando fue duramente criticada en redes sociales por difundir información falsa.

Y es que este día Pati Chapoy dijo que había muerto la actriz Irma Serrano, sin comprobar que la información fuera verídica.

"Lamento mucho el fallecimiento de mi querida Irma Serrano, un abrazo a su familia QEPD", dijo Chapoy en Twitter.

Sin embargo, todo resultó ser fake news, entonces borró el mensaje y tuvo que publicar otro nuevo.

"Desmiente Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, que la actriz haya fallecido", añadió después.

Ante esto la usuaria de Twitter Emma le dijo: "Ya habías publicado que se había muerto, que bárbara".

Desmiente Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, que la actriz haya fallecido. pic.twitter.com/4D61Uz3A32 — Pati Chapoy (@ChapoyPati) December 14, 2020

Ventaneando ha estado en el ojo de huracán luego de que Daniel Bisogno arremetiera e insultara al periodista Javier Ceriani por haberles ganado una nota exclusiva del nuevo novio multimillonario de Marjorie de Sousa.

Pedro Sola dijo que no era posible que hubieran decidio darle la primicia a Chisme No Like "habiendo programas de tan de alta calidad como el de ellos en México".