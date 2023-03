Pati Chapoy confiesa que entró en depresión cuando la 'corrieron' de Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Pati Chapoy es la periodista de espectáculos más famosa, por lo que se ha visto envuelta en muchas polémicas, pero no muchos conocen sobre su vida personal y su trayectoria, y de esto habló en entrevista con Yordi Rosado en su más reciente episodio.

La conductora de Ventaneando reveló que fue durante sus primeros años en televisión que se deprimió : “Yo sí viví en depresión una vez que Emilio Azcárraga me regañó y me mandó a mi casa”, dijo.

¿Por qué la corrieron?

Pati Chapoy conducía el programa El mundo del espectáculo de Televisa, que se transmitía por el canal 4 en los años ochenta, y tenía muy buena audiencia. Sin embargo, la periodista hizo unas declaraciones que le trajeron consecuencias.

“Yo dije dos cosas. Tomé el puente de la avenida Chapultepec (…) y dije que no había luz, que cómo era posible que las autoridades no vieran que no había luz en un puente, en un túnel de esa magnitud. Y la segunda, dije en el mismo programa que cómo era posible que Azcárraga, el dueño de Orfeón, no liberara el contrato de Lila Deneken, y ¡zácatelas!”, explicó.

Fue entonces que le mandaron al director de cámaras para decirle que se fuera a su casa. Pati Chapoy se fue sin saber qué hacer, y su productor, Humberto Navarro le pidió que no dijera nada y que estuviera tranquila, que se quedara en su casa “como si fueran vacaciones”.

Te puede interesar: "Me puse como leona": Pati Chapoy revela que le pidieron la cabeza de Daniel Bisogno

“Y ni te decían ‘ya estás fuera del trabajo’, no te decían ‘no vas a ganar dinero’, nada, nada es nada”, señaló.

“Pos yo llegué a mi casa y me deprimí, como tú, y lloré, como tú”.

La periodista asegura que estuvo en esa condición durante un mes, hasta que recibió un enorme ramo de flores de parte de Ricardo Rocha y una carta dándole ánimos, así que Pati decidió hacerle frente a Emilio Azcárraga.

“Pues que me envalentoné, y que le marco a Emilio Azcárraga, y entonces me contesta la secretaria y le dije ‘dile que lo quiero ver’, y me dice ‘que vengas mañana’".

"Al día siguiente me presenté, me vio, se atacó de la risa, yo lloré, y me dijo ‘esto no es una telenovela, eh, así es que no llores’. Me limpié los ojos y le dije ‘¿por qué me regañó?’ ¿Y sabes qué me contestó? ‘Yo no fui’. Le dije ‘sí fue usted, pero se está escondiendo’. Se atacó de la risa y me dijo ‘mañana regresas a tu programa’, así fue”, concluyó.