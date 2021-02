¿Pati Chapoy cambiará la farándula por la política? A la conductora de Ventaneando le ofrecieron ser candidata a diputada

CIUDAD DE MÉXICO.- Si creías que Carlos Villagrán ‘Quico’, Paquita la del Barrio, Lupita Jones y Arturo Carmona eran los únicos ‘palomeados’ por los partidos políticos, estas equivocado, la señora Pati Chapoy también estaba en la mira, pero rechazó la oferta.

Durante la emisión del programa Ventanenando de este jueves, la conductora reveló que hace unos meses le pidieron que fuera candidata a diputada, sin especificar el partido político y el personaje que se lo pidió.

El programa estuvo lleno de sorpresas y revelaciones, pues acudió Mónica Garza, quien formó parte del programa por un tiempo, y Vicente Gálvez para promocionar el proyecto ‘Campañeando’ que lanzarán junto a Carolina Rocha.

Garza cuestionó a los conductores de ‘Ventaneando’ qué opinan sobre los “candidatos de la farándula”, y Pati Chapoy expresó que “es una burla”. Además de que eso habla de la “ignorancia” que existe en México.

Los periodistas explicaron que en ‘Capañeando’ se encargarán de desenmascarar candidatos, y al tocar el tema de las candidaturas a famosos Vicente Gálvez le preguntó a Chapoy si alguna vez le habían ofrecido ser candidata para algún puesto de elección popular.

La conductora de espectáculos respondió: “Hace poco sí. No voy a decir quién, ni qué partido, ni qué persona. El año pasado, platicando con equis personaje, ‘Oye, ¿No te gustaría ser diputada?’ Yo le dije: ‘Por supuesto que no’. Es una vergüenza que te lo pidan”.

Por su parte, Pedro Sola opinó que es una vergüenza ser diputado y aunque aún no le han hecho ningún ofrecimiento, aseguró que también se negaría.

“Es una vergüenza ser diputado. A mí nadie me ofrece, y si me ofrecieran, yo diría absolutamente que no. Todos son unos bribones”.