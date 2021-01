Pati Chapoy acusa a ex de Vicente Fernández de filtrar el video de Chente

CIUDAD DE MÉXICO.- Mucho se ha hablado de Vicente Fernández luego de que el programa “Chisme No Like” publicara un video en el que se le ve tocando de forma indebida a una fan, mientras posaban para tomarse una foto.

Sin embargo, para Pati Chapoy, la filtración de ese video fue por “mano negra”, es decir, una persona con claras intenciones de perjudicar a Vicente Fernández.

Y la titular de “Ventaneando” se atrevió a suponer que Karina Ortegón, ex esposa de Vicente Fernández Jr., pudo ser la responsable de difundir ese material, para perjudicar a la familia Fernández.

Mira yo soy muy mal pensada y yo creo que tuvo mucho que ver la mano de Karina Ortegón”, dijo Pati Chapoy en “Ventaneando”.

“Acuérdense que en una entrevista el licenciado (Guillermo) Pous dijo que ellos tenían la advertencia de parte de ella que se iban a filtrar imágenes que podrían lesionar a la familia. Yo no lo dudo”, continuó.

Pedro Sola respaldó la hipótesis de Chapoy, pues tomó en cuenta que ese material saliera tres años después del incidente.

“Estas cosas que salen tres años después de que esa foto se hizo, que él ya ni se debe de acordar, creo que ahí hubo mano negra”, agregó Sola.

Daniel Bisogno también estuvo de acuerdo, y defendió que Fernández tuviera una “carrera intachable”.

“Ahorita la gente es muy fácil señalar y decir. Una carrera intachable como la de Vicente Fernández no se puede discutir, si él quisiera tocarle la chichi a quien él quisiera no tendría por qué hacerlo delante de una lente de la cámara. Si va a hacer algo me la llevo a la caballeriza”, respaldó Bisogno.

Vicente Fernández ofreció una disculpa en una entrevista para Mara Patricia Castañeda.

“Yo vi la foto y efectivamente puse mi mano en el estómago y pensé que se ofendería y subí la mano y cuando subo la mano toman la foto. Si algo tengo es respetar al público, pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no por lo que hice, reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, eran muchas personas, como te digo, yo si le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con la intención. Ni me acuerdo cómo pasó”, se disculpó Fernández.